Sabadell renova la maquinària de neteja urbana per 14 milions d'euros

L’Ajuntament de Sabadell ha aprovat la compra de nova maquinària per al servei de neteja viària, recollida i transport de residus, deixalleries i altres serveis complementaris. La inversió total ascendeix a 13,94 milions d’euros, dels quals més de 13,7 milions es destinen a vehicles i equips, i 212.000 euros a contenidors nous. La compra inclou escombradores i camions elèctrics, així com recol·lectors compactadors i vehicles de suport per al transport d’equips d’aigua. També s’adquiriran contenidors de diverses mides per facilitar la recollida selectiva. Entre els equips destaquen escombradores elèctriques i autopropulsadesamb preus que oscil·len entre els 125.000 i els 450.000 euros per unitat. També s’incorporaran recol·lectors compactadors, camions elèctrics i vehicles de suport per al transport de contenidors i equips d’aigua, a banda dels contenidors.
La tinenta d’alcaldessa, Mar Molina, explicava dilluns durant l’aprovació d’aquesta compra que aquesta renovació “suposa un canvi profund per millorar la capacitat de neteja i garantir eines modernes per als treballadors”. Va remarcar que la maquinària “serà de propietat municipal i adaptable a futurs models de recollida”, independentment del contracte amb SMATSA, que finalitza el 2027.
Els grups municipals van mostrar posicions diverses. ERC advertia que aquesta fórmula d’aportar la maquinària redueix el risc de l’empresa concessionària: “Els incentius baixen i l’equilibri de la concessió se’n ressenteix”, deia Santi Valls. La Crida per Sabadell va ser més crítica i assenyalava “ la manca de planificació” i reclamava definir abans el model de gestió de residus. En canvi, Junts va valorar que la ciutat “està més neta que fa vuit anys”, i Sabadell en Comú Podem va demanar que la inversió “es reflecteixi al carrer i es garanteixi una gestió eficient”. El PP va celebrar la mesura, destacant que “millorarà el servei i les condicions de treball”.