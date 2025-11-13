Xifres rècord d'inscripcions als cursos per aprendre català a Sabadell

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ha assolit una xifra rècord de més de 41.000 persones inscrites als cursos per aprendre català d’aquest any, en una oferta global d’unes 43.000 places a tot el territori, un 15% més que l’any passat. En total, a part, s’han organitzat prop de 1.900 cursos, fet que representa un augment del 17% respecte al 2024. Aquest creixement s’ha pogut dur a terme gràcies a una inversió de 8,8 milions d’euros destinada a reforçar el personal i els recursos del Consorci dins del Pla de xoc per ampliar la plantilla. En concret, s’han incorporat 63 nous professors i s’han ampliat les jornades laborals de 131 docents a tot Catalunya.
Al Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Sabadell, que dona servei també a Castellar del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans i Polinyà, s’han registrat 1.239 inscripcions, un 10% més que el curs passat. D’aquestes, 781 —el 63%— corresponen als nivells Inicial i Bàsic, i s’ha aconseguit reduir un 20% el nombre de persones que havien quedat sense plaça. L’oferta formativa abasta des dels cursos Inicials fins al nivell C2, i aquest any s’ha pogut ampliar gràcies a la incorporació de dos tècnics nous. Elisabet Palomés, directora del CNL de Sabadell, fa una “valoració molt positiva" a causa de l'"augment d'inscripcions derivades de la inversió del Pla de xoc, que ha permès una inscripció ordenada i sense les anteriors incidències”. Amb aquestes xifres, doncs, el CNL de Sabadell consolida la seva tasca com a referent en l’aprenentatge i la difusió del català al Vallès, responent a una demanda creixent de formació lingüística i contribuint a la normalització de la llengua en diversos àmbits.