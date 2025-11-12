Alexis Ferrer: “L’art ha de sacsejar, no pot ser transparent”

Director de perruqueria de la 080, impulsor de la impressió de cabell, pioner en tècniques creatives que han captivat museus internacionals, ambaixador mundial de Wella i un reguitzell de reconeixements que avalen el seu talent. El sabadellenc Alexis Ferrer, perruquer internacional avantguardista, ha estat reconegut pel Club Rotary de Sabadell amb el Premi Tenacitat, una distinció que vol posar en valor la constància, la creativitat i la capacitat d’innovar d’un artista que ha convertit el cabell en un llenç d’expressió artística. “El premi tenacitat no només parla d’una carrera d’èxit, sinó que parla de la constància i l’excel•lència”, expida Gerard Ribot, president del Rotary Sabadell. “L’Alexis Ferrer n’és un exemple: ha fet de la perruqueria un art i una inspiració. És un referent”.
Ferrer, que dirigeix la perruqueria Anna Ferrer –amb quatre salons i un equip de 32 professionals–, és una figura molt reconegudes del panorama internacional. Des que, amb només 17 anys, la revista Metamorphosis de París va publicar el seu primer treball, la seva trajectòria no ha deixat de créixer: més de 1.200 passarel·les arreu del món i col·laboracions amb dissenyadors de renom avalen el seu camí.
El 2020 va ser distingit com a Millor Perruquer de l’Any a Espanya, i quatre anys després va assumir la direcció de perruqueria de la 080 Barcelona Fashion Week, on desplega una mirada artística i tecnològica alhora. “La moda t’obliga a anticipar-te i entendre el futur”, explica Ferrer en declaracions al Diari. “Quan crees moda, has d’anar un pas endavant. És un reflex del que està passant, i actualment el món de la perruqueria i la moda va molt vinculada ara a la intel·ligència artificial. Ens aproximem de forma artesana al que crea la intel·ligència artificial (IA), que ens inspira. El repte és construir artesanalment elements vinculats a la IA, com crear paletes de colors en el cabell que generin tridimensionalitat o matisos que es moguin per si sols”. “Amb la moda, creem sensacions. L’art ha d’emocionar, ha de sacsejar, no pot ser transparent", considera. "Jo no pretenc que la meva feina agradi a tothom, però sí que tothom s’hi aturi i es sorprengui”, afegeix.
El Rotary Club va destacar la seva tenacitat i capacitat per reinventar-se, qualitats que han fet d’ell un referent de la perruqueria artística. El seu projecte més personal, la impressió fotogràfica sobre cabells, n’és un exemple clar. “Mai s’havia fet abans”, va dir Ferrer. “És una tècnica que consisteix a imprimir fotografies sobre el cabell amb una màquina d’impressió i una tinta especial”. Els seus treballs s’exposen en museus d’arts creatives com el Musée des Arts Décoratifs de París. El futur serà perfeccionar-ho per imprimir fotografies al nostre cabell directament a les perruqueries".
Ferrer reconeix que la seva passió per la perruqueria és gairebé genètica. Tot i que de jove volia estudiar biologia, la seva mare, Anna Ferrer, reconeguda perruquera sabadellenca, va ser qui el va inspirar a seguir aquest camí. Ferrer ha explorat totes les dimensions del cabell com a element expressiu. “M’interessa més la moda que la caracterització. A les passarel·les interpretem i portem el concepte de la col·lecció al cabell”, explica. Amb el seu equip promou el concepte Slowhair, una filosofia que defensa la pausa, la precisió i l’emoció com a motors de la creativitat. “Per mi és una gran il·lusió rebre aquest premi”, confessa. El seu esperit artístic beu tant de la seva mare com del seu pare, filòsof. “Ella m’ha guiat amb la seva mirada creativa, i ell em va ensenyar que tot ha d’explicar una història. L’art és això: explicar històries que emocionin”.
Marta Farrés, alcaldesa de Sabadell, ha volgut reconèixer els èxits de Ferrer: “Has estat un gran descobriment. A Sabadell tenim gent meravellosa que no coneixem i, com l’Alexis, porten Sabadell pel món”.