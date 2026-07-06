Renfe inicia les obres de reforma del vestíbul de l'estació de Sabadell Sud

Renfe ha iniciat les obres de remodelació del vestíbul de l'estació de Sabadell Sud, una actuació que suposarà una inversió de 250.661 euros i que té com a objectiu modernitzar les instal·lacions, millorar l'accessibilitat i reforçar la seguretat dels usuaris. Els treballs, que es desenvoluparan per fases per minimitzar les afectacions al servei, s'emmarquen dins del Pla 'A Punto', el programa amb què la companyia preveu actuar en una quinzena d'estacions de Rodalies de Catalunya.
La intervenció inclou una reforma integral de l'entrada de l'estació. Entre les actuacions previstes hi ha la renovació completa del paviment, la millora dels itineraris accessibles per a persones amb mobilitat reduïda o discapacitat visual, així com la substitució dels torns d'accés i de les màquines d'autovenda. A més, s'instal·laran noves baranes a les rampes d'accés, es rehabilitaran les parets i altres elements deteriorats, i es canviaran les portes d'entrada per nous sistemes automàtics amb l'objectiu de facilitar els fluxos d'entrada i sortida dels viatgers.
La reforma també contempla la renovació de la il·luminació interior i exterior, així com dels sostres, amb sistemes més eficients energèticament. Paral·lelament, s'actualitzaran les instal·lacions elèctriques i de cablejat i es milloraran diversos elements arquitectònics del vestíbul per oferir una imatge més moderna de l'estació. Les obres s'executaran mantenint el funcionament habitual de l'estació, ja que els treballs s'han planificat per fases per reduir al màxim les molèsties als passatgers.
Un pla de 4,8 milions a Catalunya
L'actuació a Sabadell Sud forma part del Pla 'A Punto', amb el qual Renfe destinarà 4,8 milions d'euros a la millora de quinze estacions de Rodalies de Catalunya. Aquesta mateixa setmana també s'han iniciat les obres a les estacions de Vilanova i la Geltrú i Sitges, mentre que durant aquest 2026 està previst actuar també a Fabra i Puig i Sant Celoni. Posteriorment, les actuacions arribaran a Sant Vicenç de Calders, Gavà, Martorell Central, Castellbisbal i l'Hospitalet de Llobregat.
En el conjunt de l'Estat, el Pla 'A Punto' preveu una inversió de 24,8 milions d'euros per modernitzar 110 estacions entre els anys 2026 i 2027, amb Catalunya i Madrid com les comunitats que concentren la major dotació pressupostària, amb 4,8 milions d'euros cadascuna.