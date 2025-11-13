En Comú Podem demana activar l’Operació Fred també davant alertes climàtiques i no només a l’hivern

En Comú Podem Sabadell ha instat el govern municipal a activar de manera immediata l’Operació Fred davant l’arribada de temperatures extremes o episodis d’alerta climàtica, sense esperar l’inici formal de l’hivern. La formació, liderada pel portaveu Joan Mena, considera que la situació de les persones sense llar a la ciutat és “insostenible” i que cal “garantir un refugi segur” sempre que hi hagi condicions meteorològiques adverses.
Segons Mena, “l’objectiu ha de ser que ningú dormi al carrer, però mentre no s’aconsegueixi, és imprescindible que el govern municipal activi els recursos de refugi també durant episodis de calor o de pluges intenses”. El portaveu ha recordat que el passat 6 de novembre, Sabadell va rebre una alerta ES-Alert per fortes tempestes que "van col·lapsar la ciutat", un exemple, diu, del tipus de situacions que haurien de desencadenar la posada en marxa d’aquest dispositiu.
La formació recorda que ja el novembre de 2023 va presentar una moció per abordar el sensellarisme, que incloïa l’elaboració d’un Pla d’Abordatge i l’ampliació del nombre d’habitatges sota el model Housing First durant el 2024. “A dia d’avui, Sabadell continua entre les ciutats amb més desnonaments de Catalunya i amb més persones dormint al carrer”, ha lamentat Mena.
Des d’En Comú Podem reclamen que el govern presenti “amb caràcter urgent” el Pla d’Abordatge del Sensellarisme i impulsi també el Pla Local d’Habitatge, que consideren “una eina clau per fer front a l’emergència habitacional que pateix la ciutat”.
“El dret a un sostre és bàsic i cap societat democràtica pot mirar cap a una altra banda davant el fet que hi hagi veïns dormint al carrer”, ha sentenciat el portaveu. En aquest sentit, Mena ha subratllat que les polítiques d’habitatge haurien de ser “la màxima prioritat” en el que resta de legislatura.