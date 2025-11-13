CIPO engega els motors del seu Outlet solidari

Nova cita al calendari solidari de Sabadell. Del 14 al 16 de novembre, CIPO organitza la 20a edició del seu tradicional Outlet solidari, una cita molt esperada al calendari comercial i social de Sabadell. L’esdeveniment, que s’ha consolidat com una de les iniciatives solidàries més destacades de l’entitat i de Sabadell, tindrà lloc enguany a un nou espai, a l’Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Aquesta edició té la finalitat de recaptar fons per al projecte Sobre rodes, que permetrà a CIPO adquirir una furgoneta adaptada per al Centre Ocupacional. El nou vehicle facilitarà els desplaçaments de les persones usuàries per participar en activitats esportives, culturals i d’oci fora del centre, fomentant la seva autonomia i inclusió social.
L’Outlet oferirà col·leccions de tardor-hivern per a dona i home, amb peces de primeres marques a preus reduïts, gràcies a la col·laboració de més de trenta empreses del sector tèxtil i comerços de la nostra ciutat. Cada any, s’hi sumen noves marques de proximitat, consolidant una oferta diversa que combina grans noms amb firmes petites i botigues de Sabadell i rodalia.
34.000 euros recaptats
En les darreres edicions, l’esdeveniment ha superat els 6.500 visitants i els 34.000 euros recaptats, xifres que demostren l’èxit d’un format que uneix moda, solidaritat i comerç local. “Arribar a vint edicions és un motiu d’orgull”, sosté Joan Madaula, president de CIPO. “L’Outlet és molt més que un mercat: és una gran xarxa de col·laboració entre empreses, comerços i persones que fan possible que la moda serveixi per millorar la vida de moltes altres persones”, afegeix. Amb aquesta edició, “CIPO també vol reconèixer la implicació de totes les persones i entitats que, al llarg de dues dècades, han fet créixer un projecte que combina compromís social i esperit comunitari”. L’Outlet d’aquest cap de setmana estarà obert divendres i dissabte, de 9 a 21 h, i diumenge, de 10 a 15 h.