El jove astrònom que ha aconseguit enregistrar un exclusiu cometa interestel·lar des de Sabadell

Joan Miquel González, de 23 anys, és un estudiant de Física i astrònom de suport de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell que diumenge passat va aconseguir enregistrar un fenomen molt poc comú al nostre planeta: un cometa interestel·lar en moviment passant ‘a prop’ de la Terra. “És una peça única, ja que prové de fora del sistema solar i tan sols se n’han vist tres des del 2017, quan es va descobrir per primera vegada un astre d’aquestes característiques”, exposa González. Aquest fenomen natural, el 3I/ATLAS, ha despertat l’interès de la comunitat astrònoma mundial des del seu descobriment i l’observació del jove estudiant va fer-se viral a les xarxes socials, a causa de la seva exclusivitat: “És un orgull i em fa molta il·lusió que grans noms del sector hagin vist la meva observació i hagi arribat a milers de persones. Realment és un vídeo únic”, exposa González, modestament. La troballa no va ser casualitat. Tot al contrari. “La NASA té un aplicatiu que permet consultar les òrbites de cada cometa. Des que es va descobrir se n’ha parlat molt a causa de la seva exclusivitat i quan vaig saber que es podia veure des de Sabadell em vaig informar. A través de les coordenades, vaig veure que seria visible. Vaig posar-me a observar i, efectivament, allà estava. Va ser un moment únic”, explica.
El cometa va ser descobert el juliol passat i, des d’aleshores, se li va perdre la pista durant uns mesos perquè “va passar per darrere el Sol i el tapava”, explica. El santcugatenc, però, va aconseguir ser dels primers del món a enregistrar el 3I/ATLAS una vegada va tornar a ser visible, cosa que suposa una observació històrica i poc comuna, i una proesa entre experts i aficionats del sector: “La gràcia d’aquest astre és que passarà per davant de la Terra unes setmanes i continuarà la seva òrbita. No el tornarem a veure mai més”, explica el director tècnic de l’entitat, Albert Morral. “És un orgull haver pogut enregistrar una cosa així. Tenim moltíssima de gent que domina molt el tema, i el Joan Miquel és un d’ells”, agrega. A més a més, setmanalment, la NASA atorga uns premis diaris de fotografies relacionades amb el món de l'astronomia i, en les darreres dues setmanes, dos membres de l'Astronòmica de Sabadell han estat guardonats, segons expliquen des de la mateixa entitat. "Som pioners en molts àmbits de l'astronomia i ho demostrem amb la nostra feina", sentencia.