Una aurora boreal tenyeix el cel de Sabadell: "Aquí ens arriben de color vermell"

Sabadell ha viscut aquesta matinada un fenomen al qual no estem gaire habituats, sovint. A les 4:51 h d'aquest dimecres 12 de novembre, s'ha pogut apreciar una aurora boreal al cel de la ciutat. Segons confirmen des de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, "aquest dimecres s'han començat a veure aurores boreals i dijous, també de matinada, es continuaran veient de manera encara més notable". Tal com apunten des de la mateixa entitat, "hi ha hagut una gran fulguració solar –explosions sobtades d'energia a la superfície del Sol, plasmades en forma de taca negra a vista de telescopi– tan potent que les aurores arriben a latituds tan baixes com les de Catalunya, i no només als països nòrdics". Així, segons han afirmat des de l'organització, aquest dijous a la matinada es podran tornar a veure amb més força des de Sabadell, així com des d'altres punts del territori. De fet, aquesta matinada ja ha tenyit el cel de diferents punts d'Espanya, com a Extremadura o Andalusia, entre altres, així com als Estats Units –amb colors molt més vius i intensos– o a Mèxic.
Què és una aurora boreal?
Les tonalitats vermelloses que es veuen al cel de ciutats com Sabadell no són fruit de la contaminació lumínica, sinó que provenen de les capes altes de l’atmosfera i corresponen al fenomen conegut com a aurora boreal. Aquest espectacle natural es produeix quan el Sol allibera una gran quantitat d’energia i una part d’aquesta arriba fins a la Terra en forma de partícules carregades. En xocar amb l’atmosfera, aquestes partícules fan que el cel s’il·lumini. “Segons el que hem observat, podem confirmar que es tracta d’una aurora boreal, ja que a Catalunya aquestes es veuen de color vermell”, expliquen des de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell. Perquè una aurora presenti aquest color, doncs, s’han de donar unes condicions molt concretes, diferents de les que generen les aurores verdes típiques dels països nòrdics, però, encara que presentin aspectes diferents, són el mateix fenomen.