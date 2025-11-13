Nou gir de guió a la crisi interna de Junts per Sabadell. El portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, ha posat en dubte la validesa de la votació i ha anunciat que traslladarà als òrgans nacionals del partit les presumptes "irregularitats" detectades durant l’assemblea local celebrada el passat dimarts 11 de novembre al Casal Pere Quart, on la militància va decidir trencar el pacte de govern amb el PSC de Marta Farrés. Impugnarà l'assemblea i demanarà invalidar-la per tornar a convocar una altra votació. De moment, doncs, la sortida del govern quedaria en stand-by.
Segons afirmen fonts properes al sector de Matas, l’objectiu és alertar el partit sobre les pràctiques que, segons ell, "podrien haver alterat el correcte desenvolupament del procés de votació". El portaveu busca que els òrgans competents de Junts per Catalunya "verifiquin si l’assemblea es va ajustar als procediments establerts, o si hi va haver errades formals que podrien posar en dubte la validesa del resultat i de la pròpia assemblea". “El que volem és garantir la transparència i la correcció procedimental com a elements essencials per preservar la confiança de la militància i el bon funcionament democràtic de l’organització”, afirmen les mateixes fonts.
El portaveu ha declinat donar detalls sobre les suposades irregularitats. “No farem declaracions sobre les anomalies que hem detectat fins a traslladar-ho oficialment, però sí creiem que hem de defensar els nostres drets, que els tenim”, ha afirmat en declaracions al Diari. Aquesta nova polèmica arriba només dos dies després que l'executiva local de Junts anunciés oficialment la seva sortida del govern municipal, un moviment que, alhora, el PSC ha atribuït a “problemes interns” de la formació i no a discrepàncies de gestió.