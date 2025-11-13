ARA A PORTADA
-
Deu carpetes calentes al Vallès: la ronda Nord, l'Ernest Lluch o l'amiant, entre els reptes del 2026 Marc Béjar Permanyer
-
El PSC atribueix a “problemes interns” de Junts la seva sortida del govern de Sabadell: "El pacte ja s'havia complert en un 75%" Marta Ordóñez
-
-
El Col·legi de Metges reconeix amb l'Excel·lència Professional la directora del CAP Concòrdia Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
Dues sabadellenques centenàries: "S’ha de ser bona persona, treballar molt i no tenir enveja” Ana López
Nou rècord de beneficis del Banc Sabadell fins al setembre, tot i l'opa
L'entitat guanya 1.390 milions d'euros, un 7,3% més, amb un augment dels volums de c`redit i recursos de clients, i una caiguda de provisions