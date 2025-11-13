ARA A PORTADA

Nou rècord de beneficis del Banc Sabadell fins al setembre, tot i l'opa

L'entitat guanya 1.390 milions d'euros, un 7,3% més, amb un augment dels volums de c`redit i recursos de clients, i una caiguda de provisions

Publicat el 13 de novembre de 2025 a les 07:55
Actualitzat el 13 de novembre de 2025 a les 07:56

El Banc Sabadell ha aconseguit un benefici net de 1.390 milions d'euros en els nou primers mesos del 2025, el que representa un increment del 7,3% interanual i, a més, suposa un nou resultat rècord per a l'entitat presidida per Josep Oliu.

Aquest augment és fruit del fort impuls comercial, amb creixement dels volums de crèdit i dels recursos dels clients, així com de la reducció de les dotacions a provisions pel millor perfil creditici de l'entitat. 

Amb aquesta evolució, la rendibilitat RoTE s'incrementa fins al 15% davant el 13,2% de fa un any; mentre la ràtio de capital CET1 ha crescut 18 punts bàsics en el trimestre i 72 punts bàsics de gener a setembre, i s'ha situat en el 13,74%. Abans de deduir els dividends, el capital generat des de l'inici de l'any ha ascendit a 176 punts bàsics. 

El conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, ha assegurat que "un cop conclosa l'opa, els sòlids resultats del tercer trimestre reafirmen a l'entitat en els seus objectius de final d'any establerts en el Pla Estratègic 2025-2027, i confirmen les nostres previsions de retribució a l'accionista de 6.450 milions d'euros en el trienni".

El primer executiu de l'entitat ha incidit en el fet que "el dividend per acció serà superior en els pròxims tres anys als 20,44 cèntims pagats amb càrrec a 2024, i la rendibilitat estarà en el 16% al final del pla, que està centrat en el creixement i la retribució a l'accionista, amb Espanya com a mercat central d'actuació". 

