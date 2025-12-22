Banc Sabadell i Zurich reforcen la seva aliança estratègica

Banc Sabadell i Zurich, a través de la seva joint venture, fan un pas més en la seva estratègia conjunta i reforcen la seva aliança amb el llançament de nous productes al mercat i la nova gamma de productes ZENIT, per continuar ampliant la seva posició com a referent en assegurances i impulsar l'estratègia de l'asseguradora de mantenir un fort creixement, amb les assegurances de Vida i Llar com a claus per aconseguir aquest objectiu.
"El llançament d'aquests nous productes culmina la transformació de la nostra gamma de propostes de valor iniciada el 2024 al costat de Banc Sabadell. Aquest procés ha estat guiat per l'objectiu de posar el client al centre, oferint-li solucions asseguradores excel·lentment qualitat, i adaptades tant a les seves necessitats amb el nivell d'assegurament desitjat", assenyala el director de Proposta de Valor, Analítica i Subscripció de Sabadell Assegurances, José Manuel Veiga.
BanSabadell Vida, Assegurances Generals i Pensions és una joint venture nascuda el 2008 fruit de l'aliança que Zurich té per a la comercialització d'assegurances a la xarxa de Banc Sabadell des de fa més de quinze anys.
Després dels bons resultats –3.471 milions d'euros en primes, una millora del 178,2% respecte del 2024– Sabadell Assegurances llança al mercat dues noves propostes de valor als rams estratègics de Vida i Llar: Sabadell Assegurances Llar i Sabadell Assegurances Vida, adaptades a les necessitats dels diferents segments de clients i dissenyades a partir d'entrevistes amb més de 6.000 clients. Aquestes propostes de valor incorporen cobertures i serveis adaptats als tres segments principals de clients i tres modalitats segons el nivell de cobertura: estàndard, plus i prèmium.
Addicionalment, Sabadell Assegurances inclou a la seva gamma de Llar i de Vida opcions triennals sota la marca Zenit. Per primera vegada, Sabadell Assegurances oferirà una prima segura que no incrementarà durant 3 anys, demostrant així la confiança amb els clients. Es tracta d'una novetat destacable perquè es compromet amb els seus clients a no incrementar-los la prima durant 3 anys per donar-los tranquil·litat, independentment de la sinistralitat, l'edat o l'IPC.