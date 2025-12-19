Fluidra compra la neerlandesa Variopool per 21 milions d'euros

La companyia líder global en equipament i soluciones connectades del sector de piscina i ‘wellness’ ha firmat un acord per a l’adquisició del 100% de Variopool, empresa amb seu als Països Baixos, valorada en fins a 21 milions d’euros, segons ha informat Fluidra aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La companyia neerlandesa, que desenvolupa un paper actiu en projectes comercials a tot el món, està especialitzada en el disseny, producció i instal·lació de terres i parets mòbils per a piscines, així com en parcs aquàtics i finestres subaquàtiques.
Variopool compta amb una plantilla d’aproximadament 65 treballadors i s’espera que generi unes vendes de 25 milions d’euros i un resultat brut d’explotació (Ebitda) d’uns 3,5 milions d’euros el 2025.
L’empresa és reconeguda pels seus sistemes de terres i parets mòbils per a piscines, que permeten optimitzar l’espai, millorar la flexibilitat operativa i ampliar els usos de les instal·lacions aquàtiques.
En conjunt, Variopool es valora en menys de sis vegades el seu Ebitda estimat per al 2025, sense deute ni efectiu, el que situa la seva valoració total en fins a 21 milions d’euros. El preu de l’operació s’abonarà en dos terminis: el primer al tancament de la transacció i el segon el 2027.
Amb aquesta adquisició, Fluidra reforça la seva posició en el segment de piscines comercials, ja que l’oferta de Variopool complementa a la perfecció la seva actual cartera de productes, el que generarà importants oportunitats de venda creuada.
“Variopool millorarà el nostre posicionament en el mercat de piscines comercials i ens proporcionarà una via per ampliar el negoci. Estem molt il·lusionats amb l’oportunitat de créixer en el sector de piscina comercial i esperem donar la benvinguda de Variopool a Fluidra”, ha assenyalat el conseller delegat de Fluidra, Jaime Ramírez, en un comunicat de la companyia amb seu a Sant Cugat del Vallès.
Per la seva part, el fundador i propietari de Variopool, Marco Coesel, ha destacat que unir forces amb Fluidra els permetrà ampliar “significativament” la seva oferta de productes i capacitats. “Estem molt il·lusionats per formar part d’un líder mundial en equipament per a piscines”, ha afegit.