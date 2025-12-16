Banc Sabadell i el Grup BEI mobilitzen 1.879 milions d’euros per donar suport a les pimes i 'midcaps' a Espanya

Banc Sabadell i el Grup Banc Europeu d’Inversions (Grup BEI), format pel Banc Europeu d’Inversions (BEI) i el Fons Europeu d’Inversions (FEI), han signat una nova cèdula hipotecària i una operació de titulització invertint un total de 822,5 milions d’euros. Aquesta inversió permet al Banc Sabadell mobilitzar aproximadament 1.879 milions d’euros per finançar la liquiditat i les inversions de pimes i empreses de mitjana capitalització (midcaps) a Espanya.
La cèdula hipotecària impulsada pel Banc Sabadell facilita el finançament a les empreses per abordar les seves necessitats de liquiditat i dur a terme inversions, amb una part dedicada a fomentar les inversions en projectes verds. Aquest finançament està destinat principalment a empreses en regions de cohesió, on la renda per càpita és inferior a la mitjana de la UE. El BEI inverteix en aquesta cèdula 500 milions d’euros que permeten al Banc Sabadell mobilitzar aproximadament 1.018 milions de nou finançament a pimes i midcaps.
D’aquests, fins a 180 milions es destinen a projectes d’empreses afectades per les inundacions patides a Espanya a finals de 2024, així com a recolzar mesures preventives per evitar futures inundacions. Addicionalment, fins a 138 milions tenen com a objectiu finançar pimes, midcaps i entitats públiques com associacions de regants que operen en el sector agrícola. El finançament per a comunitats de regants permet al Banc Sabadell finançar projectes de comunitats amb estatut d’entitats del sector públic a Espanya, dirigits a la rehabilitació, modernització i millora de la infraestructura actual per a una eficiència més elevada en l’ús de l’aigua.
L’operació de titulització també canalitza finançament per respondre a les necessitats de capital circulant i liquiditat de les pimes i midcaps, a més de facilitar el seu accés a la inversió necessària per reforçar la seva competitivitat. En aquesta titulització el grup BEI ha invertit 322 milions d’euros, dels quals el BEI ha aportat 270 milions i el FEI 52,5 milions en el tram sènior. La inversió del FEI té, a més, una component ecològica perquè el Banc Sabadell generi una cartera de préstecs verds de més de 52 milions d’euros. Així mateix, la titulització compleix amb els criteris STS (Simple, Transparent and Standardised) en línia amb els estàndards europeus de titulització per fomentar un mercat de capitals robust i eficient.
“Aquest acord amb el Grup BEI reforça el compromís històric del Banc Sabadell amb les pimes i midcaps espanyoles, a les quals acompanyem de manera contínua en les seves necessitats de liquiditat i inversió, especialment en moments clau per al seu creixement o recuperació”, assegura Eduardo Currás, director general adjunt i director de Banca d’Empreses del Banc Sabadell.