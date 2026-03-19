Banc Sabadell abonarà el dividend extraordinari a finals de maig

Banc Sabadell retribuirà a cada accionista amb 50 cèntims per acció a partir de la segona quinzena del mes de maig. En el marc de les jornades sobre banca que organitza Morgan Stanley a Londres, i segons apunta Expansión, el conseller delegat de l’entitat sabadellenca, César González-Bueno, va desvetllar la data durant la seva intervenció. \r\n\r\nAquest pagament a l'accionista es farà efectiu un mes després que el Banc Sabadell executi la venda de TSB al Banco Santander, tal com el president Josep Oliu ha aventurat en diverses ocasions, apuntant cap a la setmana de Sant Jordi com a possibles dates clau per a la venda de la filial britànica.\r\n\r\nEn el marc de la defensa de l'opa del BBVA, Banc Sabadell va decidir que amb el capital generat de la venda de la seva filial a Banco Santader retribuiria en efectiu 2.500 milions d'euros als accionistes. Amb aquest dividend l'entitat presidida per Josep Oliu haurà remunerat als seus accionistes amb 4.000 milions d'euros en un any: 700 milions en efectiu a compte de l'exercici ja distribuïts, 800 milions d'euros en el programa de recompres iniciat el passat 9 de febrer i els 50 cèntims per acció fruit de la venda de TSB. \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n