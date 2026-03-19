FOTOS | Explosió reivindicativa del món educatiu a Sabadell, que acaba amb llançament d'ous a Serveis Territorials, CCOO i UGT

Milers de docents s'han manifestat aquest matí a Sabadell en el marc de les jornades de vaga educativa, que enguany agafava d'epicentre el Vallès. Dues columnes, una citada al nord i l'altra al sud, han resseguit la Gran Via fins a confluir a la seu dels Serveis Territorials del Vallès Occidental. Allà, els manifestants han fet llançament d'ous i tomàquets i han empaperat tota la façana de l'immoble. A crit de "vaga, vaga, vaga" o "Niubó, escolta, això és una revolta", la munió de professors ha visibilitzat el seu malestar, en una jornada que, segons els sindicats convocants, ha aplegat unes 5.000 persones d'arreu del Vallès. La sobrecàrrega, la manca de recursos, l'excés de burocràcia o les ràtios són alguns dels punts calents que mantenen la crispació entre la comunitat educativa i l'executiu.
El conflicte també s’ha vist marcat pel recent acord entre el Departament d’Educació i els sindicats CCOO i UGT, que no ha estat ben rebut per una part del professorat. Precisament, part dels manifestants s'han acabat desplaçant fins a les seus sabadellenques dels dos sindicats, a la Rambla, on han encès bengales, han cridat consignes i també han fet llançament d'ous.
"És frustrant"
“Podríem resumir-ho en tres grans blocs: reduir la burocràcia, millorar els salaris —que són ridículs— i abaixar les ràtios”, diu Anna Colomer, docent de secundària. Segons apunta el malestar és generalitzat: “És una feina molt vocacional, però tot té un límit. Avui dia, pot arribar a ser molt frustrant ser docent”.
En la mateixa línia s’expressa Rubèn Ballester, mestre de primària, que ha participat en la marxa des de Barberà del Vallès. “El que reclamem no és només el salari. Volem una educació inclusiva de veritat, amb ràtios ajustades i més recursos. Necessitem més mans per poder garantir una educació pública de qualitat”, defensa. Ballester també destaca un augment de la mobilització dins del col·lectiu: “Ens hem organitzat en assemblees als centres i als municipis. Es nota més implicació.”
“El que més ens afecta és la desconsideració i el menyspreu. Demanem recursos per poder fer bé la nostra feina i ningú ens escolta”, lamenta Encarni Salguero, docent de formació professional. També posa el focus en el finançament: “La llei d’educació marca un 6% del pressupost i estem en menys de la meitat. Així és impossible treballar amb dignitat”.
