Quan arribaran els aires condicionats que es van prometre a les bressol municipals de Sabadell?

Gairebé un any després que l’Ajuntament anunciés que instal·laria aire condicionat a les escoles bressol municipals arran de les queixes per altes temperatures, les famílies continuen esperant. Ara, el govern municipal ha fet saber que es preveu iniciar aquest mes de juny la instal·lació dels sistemes. El compromís es va fer públic el juliol de 2025, després que aquest mitjà recollís les denúncies de diverses famílies. Segons l’AMPA, en alguns equipaments es van arribar a registrar temperatures superiors als 30 graus. Aleshores, el consistori va admetre que els bioaires instal·lats als equipaments no eren suficients per afrontar episodis de calor extrema i que era necessària una nova inversió.
Segons fonts municipals, durant aquest any s'han dut a terme visites tècniques als onze centres, s'han redactat projectes individualitzats i s'ha gestionat la primera fase de les obres, que ja està majoritàriament adjudicada. El govern defensa que s'ha treballat amb la màxima celeritat possible dins dels terminis que marca la contractació pública.
La previsió actual és que els treballs comencin a mitjans de juny a les escoles bressol Joaquim Blume, Creu Alta, Can Llong i Andreu Castells. Posteriorment, les actuacions s'estendran a la resta de centres. El projecte global comportarà una inversió superior als 3,4 milions d'euros.
Solucions provisionals que "funcionen" i l'esperança que "arribarà a temps"
Mentre no arriben les instal·lacions definitives, l'Ajuntament ha reforçat les mesures provisionals. El consistori ha previst la col·locació d'aparells d'aire condicionat industrial a quatre escoles bressol municipals. Paral·lelament, es mantenen els aparells portàtils que es van col·locar l'estiu passat.
Les famílies de l'escola bressol de Can Puiggener asseguren que continuen monitorant les temperatures gairebé diàriament. Expliquen que els aparells portàtils estan permetent mantenir unes condicions "més suportables" que les de l'estiu passat i que, de moment, les temperatures es mantenen sota control. Les famílies celebren que el projecte avanci i que s'hagin previst mesures temporals, però lamenten que un any després de l'anunci encara no s'hagi materialitzat. També expressen la preocupació que les obres "puguin allargar-se més enllà de l'estiu", precisament quan la calor és més intensa i els infants són més vulnerables.