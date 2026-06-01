Nova fase d’obres de millora al centre de serveis del Parc Agrari

El centre de serveis municipal del Parc Agrari, a Can Gambús, continuarà millorant les seves instal·lacions. L’Ajuntament de Sabadell ha acceptat aquest dilluns en la Junta de Govern Local una subvenció de 250.000 euros de la Diputació de Barcelona per dur a terme diferents obres en aquest espai, previstes per a l’últim trimestre d’aquest any.
Què es farà?
Els treballs consistiran en la millora de la zona d’aparcament i es crearà una rampa per facilitar les entrades i sortides de la maquinària agrícola. També s’actuarà a la zona d’horta, on es regularitzaran els talussos perimetrals i es crearan recorreguts per a vianants per facilitar l’accés als futurs espais d’horts.
A més, es plantarà vegetació en diferents punts de l’àmbit i es substituirà la tanca perimetral per garantir la seguretat de l’espai. El centre de serveis del Parc Agrari va entrar en funcionament l’any 2023, amb la construcció del magatzem, porxos per la maquinària agrícola, l’estructura de l’edifici de l’obrador i els serveis. L’Ajuntament també preveu que properament el Parc Agrari incorporarà espais destinats a la formació.
L’objectiu de les obres previstes per aquest any és “afavorir una agricultura de proximitat i sostenible, alhora que contribueixen a preservar un entorn natural amb un paper clau en la mitigació de les causes i els efectes del canvi climàtic, així com en la configuració d’espais de lleure i contacte amb la natura”, subratllen des del consistori.
Els cultiu més representatius del Parc Agrari de Sabadell són la mongeta del ganxet i el vi Arraona. A la finca Agrícola de Can Gambús - Vallcorba els agricultors del parc poden trobar la infraestructura bàsica per dur a terme les seves feines.