La 'Cruz de Mayo' omple la masia Can Rull en una tarda de devoció

"La masia estava totalment plena, i ha estat un orgull poder celebrar-ho així", ha comentat el president de l’Agrupació Andalusa de San Sebastián de los Ballesteros, Joaquín Lesmes, en referència a la festa de la 'Cruz de Mayo' celebrada aquest dissabte 30 de maig a la masia de Can Rull.
La festa va reunir un nombrós públic en una de les cites més arrelades de la comunitat andalusa a Sabadell; se celebra des de l'any 2006 gràcies a l’impuls de l’entitat presidida per Lesmes.
L’acte va començar amb una missa 'rociera' i la benedicció de la creu decorada amb flors, situada a la terrassa del recinte. Posteriorment, s’ha celebrat la tradicional ofrena floral per part de l’Ajuntament de Sabadell, un moment que, segons Lesmes, va obligar a reubicar part dels assistents per la gran afluència. "Vam treure la gent al pati perquè no cabíem i després vam tornar a entrar per continuar amb la missa", ha relatat.
Un dels moments més emotius ha estat la participació del cor 'rociero', que ha interpretat cants que han commogut part del públic. "Hi ha gent a qui li saltaven les llàgrimes, perquè és molt bonic escoltar aquestes veus en una missa aix", ha explicat el president.
Lesmes també ha fet valdre la feina prèvia de preparació de la creu i dels espais, un treball que s’allarga durant dies. "Sis membres de l'entitat han estat una setmana arreglant les plantes, regant, buscant test i deixant-ho tot ben bonic", ha detallat, destacant l’esforç desinteressat del grup de voluntaris.
Després de la missa, la celebració ha continuat amb actuacions de sevillanes, ball i un aperitiu compartit entre els assistents. "La gent es queda, parla, gaudeix… és una festa molt bonica", ha afirmat Lesmes, que ha subratllat també la importància de mantenir aquest tipus d’actes per donar a conèixer la cultura andalusa a la ciutat. "Si no ho féssim així, potser ningú sabria ni que existim", conclou.
