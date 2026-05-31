Les adopcions d'animals a Sabadell freguen màxims, però la protectora tem un estiu complicat

Calma abans de la tempesta al refugi d’animals. La Lliga Protectora d'Animals de Sabadell ha registrat el millor inici de temporada dels últims cinc anys, amb menys entrades d’animals i un augment notable de les adopcions fins l’abril, especialment en el cas dels gossos. Hi han ingressat 165 animals, la xifra més baixa dels darrers últims anys, mentre que les sortides —219 en total— se situen en màxims, amb 175 adopcions i 44 devolucions a propietaris o colònies. “Hi ha menys entrades d’animals fins a l’abril i els primers mesos han estat molt bons pel que fa a l’adopció de gossos”, celebra Claudia Matheja, responsable de la protectora, tot i que encara no vol cantar victòria. “El mes de maig ja ens indica que aquesta tendència canviarà”, adverteix.
Fins a l’abril les entrades de gossos (81) han caigut un 8% respecte a les de 2025, mentre que les adopcions han crescut un 50% fins a les 72, algunes d’elles de gossos potencialment perillosos que feia anys que vivien a la protectora i finalment han trobat llar. Pel que fa als gats, les entrades (83) s’han reduït un 6%, però les adopcions (102) han baixat un 9% respecte a l’anterior. En total, les adopcions i recuperacions superen amb escreix les noves entrades d’animals.
Però des de la protectora temen que al maig canviï el rumb: aquesta setmana –denuncien–, ja s’han trobat un cadell encadenat a les portes de les instal·lacions del refugi, a ple sol. La situació ja es complica pels gats en aquest maig: ja han ingressat 30 gatets lactants, que romandran en cases d’acollida alimentats amb biberó fins que puguin ser adoptats d’aquí a un parell de mesos. “El volum de cadells que ens ha entrat al maig farà trontollar totes les dades”, apunten des de l’entitat, que es prepara per a un estiu dur. L’època més crítica de l’any ja ha començat.
Els Border Collie i Malinois, nova moda
El públic principal de les gàbies de la protectora continuen sent els gossos d’edat avançada o malalts. També els gossos catalogats com a potencialment perillosos (GPP), que representen el 60% dels que es troben a la protectora. Ara bé, Matheja assenyala que ja no n’entren tant, a la protectora. “Es van posar molt de moda i van omplir durant anys els refugis d’animals, tot i que també s’ha millorat la concepció sobre aquests animals”, exposa. Ara, la tendència ha canviat. Són els Border Collie i els Pastor Belga Malinois els que més entren a les protectores. “Son animals molt macos, però requereixen un estímul i ensinistrament especial, són gossos de feina i no poden viure sense activitat tancats a un pis”, destaca.