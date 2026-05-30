Mor Miquel Arroyos, expresident del CE Sabadell entre 1996 i 2002

Va liderar el club en una etapa de reconstrucció i va viure la conquista de la Copa Federació del 2000 i el play-off d’ascens a Segona de la temporada 2000-01

  Miquel Arroyos
Publicat el 30 de maig de 2026 a les 17:42
Actualitzat el 30 de maig de 2026 a les 17:56

Dol per la recent pèrdua de Miquel Arroyos, expresident del Centre d'Esports Sabadell. Arroyos va ser el president del club arlequinat durant sis anys (etapa del 1996 al 2002), un període marcat per l’estabilització del club després d’uns anys complicats.

Durant el seu mandat, el Sabadell va aconseguir la Copa Federació de l’any 2000, l’únic títol d’aquesta competició en la història de l’entitat, i també va disputar la promoció d’ascens a Segona Divisió la temporada 2000-01. Vinculat al teixit empresarial de la ciutat, també va exercir responsabilitats dins la Federació Catalana de Futbol i en la política local sabadellenca; presidint el PP de Sabadell.

