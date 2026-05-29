El CE Sabadell es complica la vida amb una derrota clara a l'Alfredo Di Stéfano

Desfeta del CE Sabadell en el primer enfrontament del play-off d'ascens a Segona. El Real Madrid Castilla ha estat clarament superior en l'anada de l'eliminatòria i s'ha imposat per 2-0 amb dues dianes al segon temps. Els arlequinats, desdibuixats i superats, no han pogut més que defensar sense encert el marcador fins que el filial blanc ha trobat el camí. El pitjor partit dels de Ferran Costa en el dia més assenyalat i amb més de 250 arlequinats a les graderies. Tocarà remuntar.
Costa ha presentat un onze amb algunes sorpreses. A la porteria ha tornat, com era d'esperar, Diego Fuoli. A la defensa, Carlos Alemán i Ton Ripoll han consolidat la seva titularitat amb Kaiser a l'eix. Arthur Bonaldo ha ocupat per segona setmana consecutiva zones més ofensives, gairebé com a mitjapunta, i, en atac, la novetat ha estat López-Pinto, acompanyant Agustín Coscia com a referència. Joel Priego ha entrat en convocatòria, però s'ha quedat a la banqueta d'inici.
Ha sortit bé el Centre d'Esports i, en els primers compassos, ha avisat amb una rematada desviada de Bonaldo i, en l'acció posterior, amb un cop de cap de Kaiser que ha atrapat el porter Fran González. No obstant això, el Castilla s'ha refet dels minuts inicials i ha començat a controlar el mig del camp i a viure permanentment a camp contrari. La sensació de perill ha estat pràcticament una constant davant d'un Sabadell molt ofegat i amb poca capacitat de desfer-se del domini local. Lamini Fati, amb un cop de cap aturat per Fuoli, o Jacobo Ortega, amb una centrada enverinada que a punt ha estat Bonaldo d'introduir-se a la seva pròpia porteria, han protagonitzat els primers intents dels de Julián López.
També hi ha hagut una dosi de polèmica en una entrada dura de Genar Fornés que s'ha revisat com a possible vermella. La col·legiada no l'ha sancionat com a tal, aixecant les protestes de l'afició madridista de l'Alfredo Di Stéfano. En la jugada següent, César Palacios ha tornat a tenir el primer de la nit amb una volea alta. Tot i que el domini ha continuat sent del conjunt local passat l'equador, el Sabadell ha començat a treure el cap de forma esporàdica per camp contrari i López-Pinto ha posat a prova González amb un xut potent que el porter ha rebutjat amb dificultats. Fins al descans, tot i la possessió del Castilla i alguna ocasió, sobretot en un xut de Palacios aturat per Fuoli, el ritme ha estat més baix i s'ha arribat al pas per vestidors amb el resultat inicial.
A la represa, la dinàmica s'ha mantingut, amb un Madrid instal·lat a camp contrari i amb molt domini. El primer avís ha estat en un xut des de la frontal de Fortuny que ha desviat un defensor i Fuoli ha enviat a córner. No ha trigat massa més a fer canvis Ferran Costa i Alan Godoy i Joel Priego han renovat la zona d'atac en substitució de Coscia i López-Pinto. Sense reacció arlequinada, ha avisat Ortega amb un cop de cap desviat i, poc després, Fettal també ha fregat el gol amb una rematada desviada després d'una prolongació dins l'àrea en l'enèsima ocasió dels locals.
Amb el pas dels minuts ha semblat signar l'empat el Sabadell que ha deixat Godoy pràcticament com una illa al mig del mar. Ha tornat a avisar Álvaro Leiva en un xut des de la frontal aturat per Fuoli i, de tant insistir, ha arribat el premi passat l'equador. Fortuny ha rematat a porteria buida un nou refús de Fuoli després d'una jugada personal de Diego Aguado, en què els arlequinats han reclamat unes possibles mans en el control, però la col·legiada no ho ha assenyalat després de revisar l'acció. Ha intentat reaccionar el Centre d'Esports amb dues substitucions més i Xavi Moreno i Eneko Aguilar han refrescat les bandes per Ripoll i Astals.
Lluny de millorar, en una bona conducció, César Palacios ha fet el segon amb un xut potent des de la frontal. Costa ha esgotat finestres amb l'entrada d'Escudero per Genar. No han tingut prou els locals amb els dos gols de diferència i encara Leiva, amb un xut desviat per Bonaldo, i Aguado, amb una rematada desviada des de la frontal, han pogut anotar, sense encert. Ja en el descompte, els arlequinats han reclamat un possible penal per mans que no ha estat sancionat. Ho ha intentat amb més cor que idea el Sabadell, però no ha pogut retallar, ni pràcticament inquietar la defensa del conjunt blanc. Tocarà fer l'èpica la pròxima setmana a la Nova Creu Alta per mantenir viu el somni de l'ascens. Amb una victòria de dos gols en tindria prou l'equip de Ferran Costa.
Fitxa tècnica
Real Madrid Castilla: Fran González, Jiménez, Joan Martínez, Lamini, Diego Aguado, Cestero, Pitarch, Palacios (Yáñez, m. 82), Fortuny, Ciria (Leiva, m. 64) i Jacobo Ortega (Fettal, m. 64).
CE Sabadell: Fuoli, Ripoll (Moreno, m. 77), Alemán, Kaiser, Genar (Escudero, m. 83), Astals (Aguilar, m. 77), Urri, Quadri, Bonaldo, López-Pinto (Priego, m. 60) i Coscia (Godoy, m. 60).
Àrbitre: Olatz Rivera (comitè basc). Grogues: Ciria; Genar, Urri.
Gols: 1-0, Fortuny m. 72; 2-0, Palacios m. 80.
Incidències: 4.158 espectadors a l'estadi Alfredo Di Stéfano amb la presència de més de 250 arlequinats a les graderies.