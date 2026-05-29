Indra confia en la indústria vallesana per desenvolupar solucions als sectors de la defensa i aeroespacial

La multinacional espanyola Indra, referent global de tecnologia en el mercat de defensa i seguretat ha tancat dues aliances estratègiques amb la companyia amb seu a Castellar del Vallès 6TL Engineering i Celestia Aerospace, l'empresa de nanosatèl·lits que s'ha d'instal·lar a Sant Pau de Riu-sec per participar en el desenvolupament de noves solucions vinculades als sectors de defensa, aeroespacial i tecnologies duals.
L’acord situa les dues companyies vallesanes dins l’estratègia de creixement i descentralització industrial que Indra està impulsant per reforçar la seva capacitat tecnològica i industrial de cara als grans programes europeus dels pròxims anys. El moviment arriba en un context marcat per l’augment de la inversió europea en defensa i sobirania tecnològica, així com per la voluntat dels estats membres de reforçar capacitats pròpies en àmbits considerats estratègics.
En el cas de la companyia castellarenca, 6TL aporta experiència en el disseny i desenvolupament de sistemes de prova i verificació de productes electrònics, així com en instrumentació industrial, per reforçar la fiabilitat i la integració tecnològica de sistemes crítics. “És una manera d’aportar el nostre granet de sorra al mercat espanyol” després d’anys treballant principalment per mercats internacionals. “Els nostres sistemes integrats de test electrònic, d’alta complexitat, sempre han estat molt valorats als països nòrdics i a Centreeuropa, on concentrem prop del 80% de la facturació”, assenyala Jordi Batet, segona generació de Sistel Group, grup familiar que inclou, entre altres, la companyia 6TL Engineering, i qui pròximament en serà el conseller delegat.
La col·laboració ja s’ha començat a traduir en nous desenvolupaments conjunts i, segons la companyia, tindrà impacte directe en l’ocupació. “Aquest 2026 ja hem estat treballant amb Indra en el desenvolupament de productes i ara preveiem un augment de la càrrega de feina”, explica Batet. L’empresa assegura que ja té processos oberts per incorporar tant personal d’integració de sistemes com enginyers per desenvolupar les noves solucions tecnològiques.
Per la seva banda, Celestia Aerospace considera que l’acord amb Indra representa un punt d’inflexió per a la companyia i per al conjunt de la indústria aeroespacial catalana. El CTO de la companyia de nanosatèl·lits, Daniel González, assegura que “en sectors com l’aeronàutica, l’espai o la defensa, si no vas acompanyat dels grans és molt difícil accedir a determinats projectes europeus”.
“Que una empresa com Indra confiï en nosaltres valida el nostre model tecnològic i ens permet apuntar més alt”, afirma González. Segons explica, l’acord implica la creació d’equips de treball conjunts i task forces interdepartamentals per identificar sinergies i desenvolupar projectes compartits. “Hem identificat capacitats tecnològiques que nosaltres tenim i que a Indra li interessen”.
Entre aquestes capacitats hi ha el desenvolupament de tecnologia de llançament orbital autònom i serveis vinculats a la microelectrònica i integració de components. En aquest sentit, González destaca que la futura planta de sales blanques que l’empresa preveu a Riudellots podria convertir-se en un recurs industrial estratègic per externalitzar processos avançats de microelectrònica.