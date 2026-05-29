Juan Graham, nou director financer de Fluidra

Fluidra, líder mundial en equipament i solucions connectades en el sector de la piscina i del wellness, ha anunciat aquest dijous que el seu Consell d'Administració ha nomenat a Juan Graham nou director financer (CFO) de la companyia.
Segons apunten des de Fluidra, Graham s'incorporarà a la companyia i al Comitè Executiu de Fluidra l'1 de juny de 2026, "treballant estretament amb Xavier Tintoré durant els pròxims mesos per assegurar una transició fluida i coordinada. Xavier -Tintoré- deixarà el càrrec de CFO l'1 d'agost de 2026 i continuarà donant suport a la companyia fins a finals d'any com a part de la transició".
Graham compta amb més de 25 anys d’experiència internacional en càrrecs d’alta direcció financera, "combinant una sòlida experiència funcional amb una visió operativa i de gestió molt pràctica".
“Estem encantats de donar la benvinguda a Juan a Fluidra. La seva experiència internacional, lideratge financer i visió operativa seran molt valuosos a mesura que continuem executant la nostra estratègia. Estic convençut que Juan contribuirà de manera significativa a la pròxima fase de creixement de Fluidra”, assenyala Jaime Ramírez, CEO de Fluidra.
Tintoré ha estat una figura clau "en la transformació de Fluidra durant els darrers 16 anys, exercint un paper central no només en el lideratge financer, sinó també en àrees com l’estratègia, les relacions amb inversors, la integració, la transformació i diverses funcions corporatives". Entre les fites de la companyia, destaca la fusió amb Zodiac, l’entrada de Fluidra a l’IBEX 35, l’expansió internacional i múltiples adquisicions estratègiques.
“En nom del Consell d’Administració, vull agrair sincerament a Xavier Tintoré el seu lideratge, dedicació i extraordinària contribució al llarg d’aquests anys. Xavier ha estat una figura clau en el desenvolupament i l’èxit de Fluidra. També vull donar una càlida benvinguda a Juan Graham a la companyia en aquesta nova etapa”, afirma Eloi Planes, president executiu de Fluidra.