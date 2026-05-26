La Nit del Teixit Empresarial arriba amb novetats

Sabadell tornarà a reconèixer l’empresariat sabadellenc en la segona edició de la Nit del Teixit Empresarial, que se celebrarà el pròxim 3 de juny al Teatre Principal. Aquest dimarts s’han donat a conèixer algunes de les novetats d’enguany: es passa de vuit a sis distincions, s’amplia notablement el nombre de membres del jurat i s’incorporen dues distincions generals.
La tinenta d’alcaldessa Montse González ha destacat que es tracta d’"una cita anual de reconeixement al talent, la innovació i, amb caràcter social, a la trajectòria i el compromís amb el teixit empresarial i comercial de la ciutat”. González ha remarcat també que “és molt més que una entrega de reconeixements; és una iniciativa que vol visibilitzar l’aportació del teixit econòmic local al desenvolupament de Sabadell i reforçar la connexió entre el sector públic i el privat”.
Durant la vetllada es lliuraran diversos reconeixements distribuïts en tres grans blocs: empresa, comerç i distincions generals. En l’àmbit de l’empresa, es concediran els guardons al “Mèrit a l’empresa innovadora”, destinat a reconèixer aquelles empreses que destaquen per la seva capacitat de transformació, innovació i adaptació als nous reptes econòmics, i al “Mèrit a l’empresa amb caràcter social”, que valora iniciatives empresarials compromeses amb les persones, la sostenibilitat o el retorn social al territori.
Pel que fa al comerç, es distingiran establiments que aposten per la modernització i també iniciatives joves. En aquest sentit, s’atorgaran els reconeixements al “Mèrit a l’ús de les noves tecnologies i digitalització”, adreçat a comerços que incorporen eines innovadores per millorar l’experiència de compra i la competitivitat, i al “Mèrit al comerç jove”, per reconèixer iniciatives comercials liderades per persones joves que contribueixen a dinamitzar el teixit comercial i de restauració de la ciutat.
La Nit del Teixit Empresarial també inclourà dues distincions generals: el “Mèrit a la trajectòria empresarial”, com a reconeixement a empreses o professionals amb una llarga trajectòria vinculada al desenvolupament econòmic de Sabadell, i la “Menció especial 2026”, que distingirà una aportació o un tret singular o extraordinari al teixit productiu.
Una de les principals novetats d’aquesta edició és l’ampliació del jurat. Tal com ha explicat la tinenta d’alcaldessa, “Sabadell és molt gran comercialment, amb moltes associacions, i hi ha molts comerços a tots els barris de Sabadell que s’hi incorporen”, fet que reforça “el caràcter transversal i participatiu de la iniciativa en el procés de valoració i selecció de candidatures”.
El jurat d’aquesta segona edició està integrat per CIESC, ADE Vallès, ETS, Vàlua, PIMEC Vallès Occidental, la Cambra de Comerç de Sabadell, Mercat Central, Sabadell Comerç Centre, Comerç Creu, Ca n’Oriac Comerç, l’Associació de Comerciants de l’Eix Macià, l’Associació de Comerciants Can Rull i el Mercat de la Creu Alta.