El Centre Metal·lúrgic i Mr. ROC signen un acord per impulsar les empreses i l’emprenedoria del Vallès

Publicat el 25 de maig de 2026 a les 13:10
Actualitzat el 25 de maig de 2026 a les 13:39

El Centre Metal·lúrgic i Mr. ROC han formalitzat un acord de col·laboració perquè les més de 1.200 empreses associades a l’entitat puguin accedir a condicions preferents en els serveis i propostes de Mr. ROC. 

Amb aquesta aliança, Mr. ROC es converteix en el cava de referència del Centre Metal·lúrgic, “reforçant una aposta compartida pel territori, la proximitat i el suport als projectes emprenedors del Vallès”, apunten des de l’associació patronal de les empreses del sector metal·lúrgic. 

Mr. ROC és un projecte familiar nascut al Vallès, que “uneix gastronomia, experiències i celebració al voltant d’una idea molt clara: celebrar les relacions humanes i els moments importants”, afegeixen en un comunicat.  Amb l’aliança, els associats del Centre podran “accedir a propostes personalitzades per a empreses, regals corporatius, esdeveniments i experiències vinculades al món del cava i la celebració”. 

Des del Centre Metal·lúrgic, aquesta col·laboració s’emmarca en la voluntat de continuar donant visibilitat i suport a iniciatives empresarials del territori que aporten valor, identitat i diferenciació. 

Per a Mr. Roc, aquest pas representa també una oportunitat per continuar apropant el projecte al teixit empresarial del Vallès i consolidar una proposta vinculada a les emocions, les connexions i la cultura de celebrar.

