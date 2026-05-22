La retribució anual creix un 3,2% de mitjana

El salari anual mitjà a Sabadell es va situar als 30.866,72 euros, un 3,2% més que l’any anterior, segons les darreres dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, referents a l’any 2024, a partir de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL). Aquesta font d’informació és un conjunt representatiu de microdades individuals d’afiliacions i de pensionistes de la Seguretat Social, seleccionades a l’atzar i anonimitzades, que conté informació del resum anual de retencions i ingressos a compte de l’IRPF a partir del qual es pot estimar el salari brut anual.
D’acord amb la MCVL, el sabadellenc, de mitjana anual, va rebre un salari anual de 33.538,68 €, un 17,6 % superior al de les sabadellenques (28.514,44 €). Per grup d’edat, el salari anual més elevat recau en el col·lectiu de 45-64 anys, amb una retribució de 34.283,50 euros, seguit de molt aprop pel segment de 30 a 44 anys (31.416,66 €). El col·lectiu amb un salari anual més baix el formen els joves de 16 a 29 anys, amb poc menys de 21.000 euros (20.758,55 euros). Per nacionalitat, el grup de persones amb nacionalitat d’un dels estats membres de la Unió Europea amb el compte de cotització a Sabadell assoleix un salari anual de 28.858,41 €, un 45,63 % més, de mitjana, respecte a les persones de fora el continent europeu (19.826,42 €).
Per tipus de contracte, el salari més baix s’observa entre els que tenen contracte indefinit (30.155,65 euros), i per tipus de jornada, els que treballen fix discontinu (9.749,65 €). Per sectors econòmics, el que mostra un salari més elevat és la indústria (31.086,95 euros), seguit del sector serveis (31.037,25 €) i tanca el podi la construcció, amb un salari anual mitja de 27.810,77 euros.
En l’àmbit comarcal, i segons el mateix informe, el sabadellenc va tenir un salari anual mitjà un 10% més que un terrassenc (27.931,47 €). El salari anual català es va situar l’any 2024 als 31.590,18 €. En relació amb el grup de cotització, el d’enginyers, llicenciats i alta direcció van presentar el salari anual més elevat, de 58.417,19 euros.