La Cambra de Comerç ha iniciat una nova fase d'acceleració amb 10 empreses emergents de base tecnològica dins d'una nova edició del programa Impulsa Startup - "Despega". El programa compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu+ i la col·laboració de la Cámara de España, Conector Startup Accelerator i Nuclio Founders.
Les startups seleccionades destaquen per la seva capacitat d'innovació, el potencial d'escalabilitat i l'impacte en àmbits estratègics com la sostenibilitat, la transformació digital, la salut i la intel·ligència artificial. Totes elles provenen de municipis de l'àrea d'influència de la Cambra de Sabadell, i tal com apunten, "reforça el compromís de la institució amb el talent emprenedor i el desenvolupament econòmic del territori".
Els projectes participants són:
- AiQuos: microxip intel·ligent que detecta a l’instant la qualitat de l’aigua i possibles contaminacions, actuant com un laboratori invisible dins de qualsevol aixeta o canonada.
CareWave Health: motor de triatge intel·ligent a clíniques i hospitals que ajuda a estructurar les consultes, prioritzar els casos i millorar l’experiència d’admissió de pacients sota supervisió professional.
Cryptix: solució SaaS de ciberseguretat que detecta intents de phishing mitjançant IA.
FreQuendo: aplicació de recerca de l’endometriosi mitjançant la recopilació de dades diàries de les pacients.
Hipotecazo: Plataforma digital de corretatge hipotecari que connecta els clients amb el banc més adequat mitjançant un programari de simulació.
Nabla Education: plataforma educativa que utilitza la intel·ligència artificial per digitalitzar, adaptar i avaluar activitats manuscrites, facilitant un aprenentatge personalitzat centrat en el treball de l’alumne.
Oassis.AI: plataforma d’IA que centralitza informació de múltiples fonts per ajudar professionals a entendre casos complexos i anticipar escenaris d’investigació o defensa.
One3Dsolutions: fabricació de peces industrials 3D personalitzades o components que ja no es fabriquen.
Pixelando: kit de manualitats estil lego que permet convertir qualsevol foto en un quadre de peces físiques mitjançant una plataforma web que genera les instruccions de muntatge.
Trokea App: aplicació que permet a les persones intercanviar objectes que ja no fan servir per altres del seu interès sense haver d’utilitzar diners.
Durant els pròxims mesos, els equips participants rebran suport continuat mitjançant sessions de mentoria, assessorament estratègic i tutorització enfocada al desenvolupament i validació dels seus models de negoci. L’objectiu és facilitar el seu creixement i preparar-los per accedir a noves rondes de finançament i mercats internacionals.
El programa finalitzarà l’octubre de 2026 amb la celebració d’un Demo Day, on les startups presentaran la seva evolució davant d’un jurat format per experts i inversors. En aquest acte es repartiran premis de fins a 4.800 €, i el projecte guanyador obtindrà l’oportunitat de participar en la final nacional dins del 4YFN, en el marc del Mobile World Congress, amb la possibilitat d’optar a un premi de fins a 12.000 €.
El president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, va subratllar durant l’acte d’inici l’aposta innovadora de les startups seleccionades, així com el seu arrelament al territori, un factor que segons ha remarcat reforça l’ecosistema d’emprenedoria i innovació de la demarcació.
Per la seva banda, des de Conector, Alfons Mengual va apuntar l’alt nivell dels projectes participants, remarcant que “les startups seleccionades mostren una gran tracció i equips amb molt talent, i amb el suport del programa podran accelerar significativament el seu creixement”.