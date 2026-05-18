Eurecat estrena QuantIA Lab, un sistema pioner a Catalunya per accelerar la innovació empresarial.

El centre tecnològic Eurecat ha iniciat el desplegament del QuantIA Lab, una nova infraestructura pionera a Catalunya que s’instal·larà a Cerdanyola del Vallès d’emulació i optimització quàntica per accelerar l’R+D+I del teixit empresarial i resoldre reptes reals de la indústria mitjançant tecnologies avançades de computació quàntica i intel·ligència artificial. La nova instal·lació tindrà una implantació progressiva, que es preveu que finalitza a principis del 2027, segons ha informat el centre tecnològic en un comunicat.
El projecte suposa una inversió de més de 7 milions d’euros, dels quals 1,4 milions provenen del programa Singulars Institucionals del Departament d’Investigació i Universitats de la Generalitat de Catalunya i 2,1 milions, cofinançats per la Unió Europea a través del Programa del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya 2021-2027, a través del projecte Quant-IA.
En el marc del QuantIA Lab, Eurecat podrà acompanyar la innovació empresarial en solucions basades en la computació quàntica gràcies a un emulador de portes quàntiques de 34 qubits i un digital annealer, complementat per un clúster de computació d’altes prestacions.
Amb aquest nou equipament, Eurecat “fa un salt en la recerca i la transferència de les tecnologies quàntiques a les empreses, per tal d’acompanyar-les en el desenvolupament de pilots reals i l’obtenció d’avantatges competitius tangibles”, destaca la directora de Recerca i Tecnologia d’Eurecat, Myriam García-Berro.
A diferència dels sistemes quàntics reals, que requereixen temperatures criogèniques i presenten reptes d’estabilitat, “els dos actius d’emulació del QuantIA Lab estaran implementats amb processadors semiconductors. Això permetrà que l'equipament operi en condicions ambientals convencionals, sense errors de coherència i amb costos operatius comparativament molt inferiors”, afegeix el director científic de l’Àrea Digital d’Eurecat, Joan Mas.