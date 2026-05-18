El sector de l’automoció prem l’accelerador

Els concessionaris han entrat en un període de canvis davant la irrupció d’actors xinesos, variacions en els hàbits dels ciutadans, la lenta, però constant, electrificació del parc automobilístic i com els grups d’automoció necessiten guanyar ‘múscul’ amb creixent inorgànicament. Un escenari canviant en el qual els centres de distribució d’automòbils sabadellencs evolucionen.
Aquestes i d’altres qüestions van centrar bona part del debat organitzat pel Hub Empresa de Banc Sabadell, on van participar, entre altres, el conseller delegat de Yomovo i vicepresident de Faconauto, Agustí García, i Miquel Martí Pierre, CEO de Movento, la divisió de mobilitat privada de Moventia, i on van compartir la seva visió cap a on evolucionarà el sector en els pròxims anys.
Precisament, sobre aquesta darrera qüestió, Garcia va recordar que el sector de la distribució d’automoció a l’Estat ha experimentat una transformació molt important en molt poc temps, fins al punt que el nombre de concessionaris s’ha reduït de manera considerable durant l’última dècada. “Fa deu anys hi havia 5.000 concessionaris a Espanya i ara n’hi ha uns 2.000, mantenint pràcticament els mateixos punts de venda”.
Segons el vicepresident de Faconauto, aquesta concentració és una evolució natural que ja fa anys que es produeix en altres mercats europeus i que continuarà intensificant-se en el futur perquè “el volum és cada vegada més important dins del sector”, tal com el grup Vallescar i grup Maas farien l’amy 2025, unint esforços, ara darrere el grup Yomovo.
Per la seva banda, Miquel Martí Pierre va compartir amb els presents que guanyar múscul també respon a una estratègia de diversificació de riscos en un moment en què el mercat viu una gran incertesa i entren constantment nous fabricants. “Ara estan entrant molts actors nous i no sabem quins funcionaran i quins no”. En aquesta línia, i ja entrant a abordar el creixement dels fabricants xinesos, García va assegurar que aquesta irrupció ja és una realitat estructural i que el seu pes continuarà augmentant durant els pròxims anys. “Els xinesos han arribat per quedar-se i han arribat a plena potència”. Segons les dades del sector, les marques xineses ja representen el 14% de les matriculacions acumulades fins a l’abril i les previsions apunten que podrien arribar al 20% al tancament de l’any.
En aquesta línia, el sabadellenc va defensar que l’èxit d’aquestes marques respon principalment a una combinació molt competitiva de producte, tecnologia i preu. “No és veritat que estiguin comprant mercat”, va assegurar. Seguint l’opinió de García, Miquel Martí fill va advertir que les marques xineses han sabut aprofitar perfectament les dificultats d’alguns fabricants europeus per accelerar la seva implantació al mercat. Segons va explicar, moltes han aconseguit entrar ràpidament en ubicacions comercials molt estratègiques gràcies als acords amb grans grups de distribució. “Han vingut amb un producte espectacular i amb preus molt competitius”, va destacar.
El CEO de Movento va anar encara més enllà i va alertar de les conseqüències industrials que pot tenir aquest canvi per al conjunt d’Europa. “Per desgràcia, la batalla l’està guanyant la Xina”, advertint que el problema no afecta només la distribució comercial sinó tota la indústria automobilística europea.
Finalment, i sobre l’electrificació del parc automobílistic, i que aquest encara representi una part reduïda del mercat espanyol, els directius de les companyies sabadellenques van coincidir que el canvi tecnològic ja està començant a transformar el negoci dels concessionaris, especialment pel que fa a la postvenda. Miquel Martí va explicar que els vehicles elèctrics requereixen menys manteniment i tenen menys avaries mecàniques, mentre que el vicepresident de Faconauto va recordar que Espanya continua tenint un parc automobilístic molt envellit, amb una antiguitat mitjana de 14 anys, i això farà que la transició sigui molt gradual.