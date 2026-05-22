La nova planta de Mikalor a Sabadell, al 100% operativa

L’empresa sabadellenca Grupo Mikalor, especialitzada en el disseny i fabricació de sistemes de fixació i abraçadores d’alta qualitat per aplicacions industrials, ja ha culminat el procés de posada en marxa de l’activitat en el nou centre productiu, ubicat al Polígon d’Activitat Empresarial (PAE) Parc Empresarial, a Sant Pau de Riu-sec.
En aquestes noves instal·lacions, de 8.501 m2 –1.436 m2 dedicats a logística i 6.405 m2 a la producció– i amb una inversió de 9,8 milions d’euros, ja hi operen simultàniament dues de les unitats de negoci –Mikalor Hose Clamps i els serveis corporatius de la companyia– del grup nascut l’any 1943, ara sota la presidència i direcció general de Carlos Garriga.
Segons apunten des de l’empresa, la nova planta del grup, que és el fruit de la fusió dels centres que anteriorment tenia la companyia a Sant Fruitós del Bages i al PAE de Gràcia Sud, a Sabadell, servirà per “donar resposta a les necessitats actuals i futures de la companyia, incrementant la capacitat productiva, optimitzant processos i millorant l’eficiència operativa, mantenint els estàndards de qualitat que caracteritzen l’empresa”.
En les noves instal·lacions sabadellenques hi ha més de 100 equips de producció, entre els quals, premses, estampadores i maquinària d’assemblatge amb tecnologia molt especialitzada per a l'obtenció d'elements de fixació. “Aquest nou centre productiu a Sabadell reflecteix l’estratègia de creixement sostingut de Mikalor i el seu compromís amb la indústria de proximitat, el treball de qualitat i l’enfortiment del teixit empresarial i industrial de Catalunya”.
A més, s'hi han instal·lat 500 kW nominals d'energia fotovoltaica per abastir el consum energètic i "afavorir la petjada de carboni i millorar tota l'eficiència energètica", defensen des de la companyia. Així mateix, la nova planta compta amb un sistema d'il·luminació "totalment automatitzat que fa que les instal·lacions funcionin de manera autònoma".
Jornada de portes obertes
El pròxim 12 de juny, la companyia ha organitzat una jornada de portes obertes del nou centre productiu, en la que comptarà amb la presència de les altres empreses de Grupo Mikalor, com Mikalor Tools & Engineering i Damesa. L’esdeveniment serà per a tots els treballadors de la companyia, així com les seves famílies, perquè "puguin conèixer de primera mà les instal·lacions i l’evolució i visió de futur de la companyia".