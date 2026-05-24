El CE Sabadell ja coneix el seu primer rival en el 'play-off' d'ascens a Segona

El Centre d'Esports va tancar la lliga regular de Primera Federació amb una gran victòria davant del Tarazona. Els arlequinats, amb el triomf, van certificar la segona posició del grup amb 68 punts. Dos gols de Javi López-Pinto en el tram final van ser suficients per superar els aragonesos, que van confirmar el seu descens de categoria. A l'altre grup de la categoria, la jornada es va disputar de forma paral·lela i unificada, però no va ser fins ben entrada la nit que la RFEF va confirmar quin serà el rival del Sabadell en la primera eliminatòria del play-off.
Embolic per un triple empat, però rival confirmat
Els arlequinats es veuran les cares amb el cinquè classificat del grup 1. En el moment d'acabar el duel a Tarassona, era el Barakaldo qui ocupava aquesta posició, però, finalment, el Pontevedra va aconseguir empatar davant del Real Avilés Industrial amb dos gols en el 95 i el 105 de partit i van celebrar en gran la seva classificació. Minuts després, molts mitjans i el mateix ens federatiu al seu web donaven el Real Madrid Castilla com a cinquè. Tots tres equips estaven empatats a punts i en la lligueta de desempat, gallecs i madrilenys lideraven la taula amb set punts. Una mala especificació del criteri de desempat en aquests casos feia pensar que els del Pasarón eren equip de play-off, per la millor diferència de gols, però, finalment, s'agafa l'average particular, favorable al filial blanc.
Un autèntic embolic que va donar per teories i hores de debat a xarxes i que va resoldre la Federació prop de les onze la nit amb la confirmació oficial de les eliminatòries de la primera ronda per al play-off, situant el Castilla com a rival del Sabadell. Oficialitzat el quadre, el Centre d'Esports s'estrenarà en la promoció el pròxim cap de setmana (30-31 de maig), en dia i hora encara per determinar, a l'estadi Alfredo Di Stéfano de la ciutat esportiva de Valdebebas. La tornada serà el cap de setmana següent (6-7 de juny), a la Nova Creu Alta.
Què ha de fer el Sabadell per pujar?
Per a aconseguir l'ascens, el conjunt de Ferran Costa hauria de superar dues eliminatòries. Aquesta primera davant del Castilla i una segona en un quadre tancat, que ja està decidit. No es fa sorteig. Els arlequinats van pel mateix costat del quadre que Zamora (3r del grup 1) i Villarreal 'B' (4t del grup 2). D'aquesta banda, pujarà un. Per l'altra banda, l'Atlético Madrileño, finalment tercer, s'enfrontarà a la Ponferradina i l'Europa buscarà ser a la final contra el Celta Fortuna. De cada banda del quadre puja un i, independentment de qui passi cada eliminatòria, no es poden creuar costats del quadre, que ja està definit.
Com a segon classificat, el Centre d'Esports s'ha assegurat jugar la tornada a casa també en una hipotètica segona eliminatòria del play-off. Les dates per a aquesta ronda són en les setmanes següents a la primera. Cap de setmana del 13-14 a domicili, al Ruta de la Plata o el Mini Estadi de Vila-real, i la tornada el 20-21 a la Nova Creu Alta. Les eliminatòries es decideixen, lògicament, pel resultat dels dos partits. En cas d'empat en el global a la finalització del segon partit, es disputa una pròrroga de trenta minuts. Si el marcador encara està igualat, és el més ben classificat en lliga regular qui aconsegueix la classificació, o l'ascens. El Sabadell, com a subcampió del grup 2, podria pujar de categoria empatant els quatre partits. Un altre avantatge del seu lloc a la taula.
Tancada la lliga regular, el full de ruta per als homes de Ferran Costa per tornar al futbol professional és molt clar. En les pròximes hores, la RFEF hauria de publicar els horaris per a l'anada d'aquesta primera eliminatòria del play-off que, amb suspens i moltes teories, serà finalment davant del Real Madrid Castilla, que va acabar la competició en cinquena posició i amb un empat a Guadalajara. Un equip amb molt de talent i joventut. El primer escull per a un Sabadell que es troba a només quatre partits de la Lliga Hypermotion.