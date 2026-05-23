El CE Sabadell guanya el Tarazona i acaba la lliga en segona posició

Victòria treballada del CE Sabadell per tancar la lliga regular en la segona posició del grup 2 de Primera Federació. Els arlequinats, amb uns 300 aficionats a la graderia, han tancat la seva porteria tres jornades després i amb dues genialitats de López-Pinto en els últims minuts han aconseguit el triomf davant del Tarazona (0-2), que baixa a Segona Federació. Els de Ferran Costa arribaran al play-off amb bones sensacions.
El dubte a la porteria, davant de l'absència de Diego Fuoli per precaució, l'ha resolt Costa amb la presència de José Ortega, en la seva estrena en la titularitat a la lliga aquesta temporada i els primers minuts des de la seva baixa per malaltia del desembre passat. El tècnic ha introduït diverses novetats més. La més significativa, la presència d'Arthur Bonaldo gairebé com a mitja punta per aprofitar la seva capacitat en el joc aeri. També han tornat a l'onze peces com Genar Fornés o Rodri Escudero, tot i que el retorn més sonat ha estat el de Ton Ripoll, titular després de la lesió que l'ha tingut fora els últims mesos.
Des de l'inici, el duel ha estat igualat i intens. Joc aeri i moltes disputes i segones jugades. Després d'uns primers minuts sense arribades de perill, el Centre d'Esports ha semblat fer-se amb el domini, portant el partit amb més freqüència a camp contrari. El primer avís ha estat un cop de cap de Carlos García que ha aturat Josele en una acció d'estratègia. Poc després, Agustín Coscia ha caçat una pilota dins l'àrea i ha superat el porter, però el col·legiat ha anul·lat la jugada per una falta prèvia.
Amb el pas dels minuts, el Sabadell ha aconseguit la possessió de l'esfèrica, tot i que li ha costat generar ocasions clares. Els locals, amb molts nervis i tensió, han buscat fer mal amb transicions ràpides, però més enllà d'algunes centrades defensades sense complicacions entre els jugadors de la rereguarda i Ortega, no han pogut generar grans arribades. El porter i capità arlequinat, per cert, ha donat un petit ensurt amb algunes molèsties que, per sort, no han anat a més. Abans del descans, Astals o Escudero han tornat a avisar, sense encert.
A la represa, malgrat que el Tarazona ha sortit més intens, el Centre d'Esports ha tornat a girar el mitjó ràpidament. De fet, els arlequinats han tingut una ocasió clara en els primers compassos amb una bona centrada d'Urri que no ha pogut rematar Coscia ni tampoc Escudero a boca de canó. Abans, l'argentí ja havia avisat amb un xut massa creuat. Ha mogut la banqueta Costa poc abans de l'hora de partit amb una doble substitució: Xavi Moreno i López-Pinto han entrat en el lloc de Ripoll i Escudero. El santcugatenc, en la seva primera acció sobre el terreny de joc, ha provat fortuna amb un xut des de la frontal que ha sortit desviat.
També els arlequinats han reclamat un penal per una empenta sobre Moreno, quan es plantava sol davant del porter, però l'àrbitre, després de revisar a l'FVS, no ha sancionat l'acció. Els locals, amb l'aigua al coll, han donat una passa endavant i amb més cor que joc han començat a arribar a la porteria d'Ortega amb més perill, sobretot en estratègia. Costa ha esgotat els canvis amb una triple substitució, amb l'entrada de Miguelete, Godoy i Tito. Quan tot semblava destinat a l'empat, el Centre d'Esports ha obert la capsa de trons. En una bona transició, López-Pinto ha fet un golàs des de la frontal per avançar els arlequinats i, menys de dos minuts després, el '19' ha anotat el segon amb un gran llançament des de l'interior de l'àrea després d'una bona centrada de Xavi Moreno en una contra. El CE Sabadell tanca la lliga amb una victòria.
Fitxa tècnica
SD Tarazona: Josele, Ángel López (David Soto, m. 81), Chechu, Trilles (Busi, m. 81), Óscar Carrasco, Toni Ramón, Cubillas (Armero, m. 61), Agüero (Imanol, m. 53), Borge, Delmás i Álvaro Jiménez.
CE Sabadell: Ortega, Ripoll (Moreno, m. 57), Alemán (Miguelete, m. 81), Carlos García, Genar, Astals, Urri, Quadri (Tito, m. 81), Bonaldo, Escudero (López-Pinto, m. 57) i Coscia (Godoy, m. 81).
Àrbitre: Sergio Escriche. Grogues: Carrasco; Escudero, Alemán, Bonaldo.
Gols: 0-1, López-Pinto m. 88; 0-2, López-Pinto m. 90.
Incidències: Partit disputat al Municipal de Tarassona amb la presència d'uns 300 aficionats arlequinats.