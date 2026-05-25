Aïcha Camara conquereix Europa amb el Barça

El Barça femení va fer història dissabte passat després de golejar l'OL Lyonnes (4-0) en la final de la Champions disputada a Oslo, Noruega. El conjunt dirigit per Pere Romeu va ser superior a l'equip francès i es va imposar amb dos doblets d'Ewa Pajor, que va obrir el camí del triomf a l'inici del segon temps, i de Salma Paralluelo, qui va sentenciar el duel en el tram final. Les blaugranes, d'aquesta manera, completen una temporada d'ensomni amb quatre títols i aixequen el màxim torneig continental per quarta vegada.
Una de les peces importants en aquest pòquer de trofeus de les culers en la 25-26 és la sabadellenca Aïcha Camara, que amb només 19 anys ja s'ha convertit en una habitual en els esquemes de Romeu. Camara va tenir la seva dosi de protagonisme a Oslo: va entrar en el minut 84 en lloc d'Esmee Brugts, per defensar el marcador favorable, i encara va poder presenciar des de dins els dos gols de Paralluelo que van tancar l'enfrontament i la victòria. Amb aquest triomf, a més, es converteix en la primera sabadellenca que guanya la Champions femenina de futbol i s'uneix al selecte club que completen Jordi Masip i Oleguer Preses, que també van ser campions amb el Barça en la masculina, el 2015 i el 2006, respectivament.
I ho aconsegueix molt jove, en el seu any d'estrena com a jugadora del primer equip blaugrana i en una temporada que ha estat rodona. Les culers van alçar la Supercopa d'Espanya, la lliga i, fa una setmana, la Copa de la Reina, en què Camara va completar els noranta minuts de la final davant de l'Atlético de Madrid (3-1) a l'eix de la defensa. Entre totes les competicions, ha disputat una quarantena d'enfrontaments i més de 2.200 minuts, sent peça important per al tècnic Pere Romeu malgrat la seva joventut, fins i tot amb tres titularitats a la Champions, inclosa l'anada dels quarts de final contra el Real Madrid.
Una fita històrica per l'Aïcha Camara i per a l'esport sabadellenc que continua veient en la jove defensora de Can Puiggener un projecte de jugadora d'elit mundial. Amb els rumors que assenyalen la sortida de peces importants en el club culer la pròxima temporada, tot indica que Camara tindrà encara més importància en els esquemes d'un Barça que buscarà continuar la seva hegemonia continental. De moment, sumen quatre títols en les sis finals que han disputat de forma consecutiva. Amb contracte fins al 2028, la sabadellenca vol fer-se un lloc en un equip de llegenda.