El CN Sabadell cau davant de l'Atlètic Barceloneta en el primer partit de la final de la lliga

No hi ha hagut sorpresa a la Sant Sebastià en el primer partit de la final pel títol de lliga. El CN Sabadell ha caigut per 17-13 davant de l'Atlètic Barceloneta en un duel en què els de Quim Colet no han perdut la cara a l'enfrontament en cap moment, però no han pogut aconseguir el triomf. Els mariners han portat l'avantatge en tot moment i, malgrat que ha tingut opcions l'equip sabadellenc, no ha estat encertat en els instants decisius.
Des de l'inici, el conjunt local ha exercit una pressió molt intensa en cada atac sabadellenc. No obstant això, en la primera acció del duel, el Club ha trobat una bona situació a la boia i ha provocat un penal que ha transformat Sergi Cabanas. Ha respost ràpidament el Barceloneta i ha igualat amb un gran llançament d'Alberto Munárriz. S'han començat a encallar en la circulació els waterpolistes de Quim Colet i, a l'altra banda de la piscina, Álex Bustos i Unai Biel han aprofitat les dues primeres superioritats per capgirar el marcador i Bernat Sanahuja, de penal, ha fet el 4-1. Ha trencat el parcial Alberto Barroso, però tres dianes de Gergely Burian, i una d'Òscar Asensio entremig, han tancat un primer quart molt golejador amb el 7-3.
En el segon, ha sortit bé el CN Sabadell amb un golàs des de sis metres de Barroso i una bona maniobra d'Asensio a la boia per reduir la diferència als dos gols. S'ha tornat a refer ràpid el conjunt mariner que ha continuat amb el seu ritme i ha tornat a distanciar-se a través de Munárriz, en un desajust defensiu a la zona, i un gran llançament de Vince Vigvari. En un penal transformat per Barroso, els sabadellencs han situat el 9-6 al canvi de porteria.
La sortida ha tornat a ser bona dels visitants amb dos gols en pocs instants de Cabanas (9-8). Fins i tot ha tingut diversos atacs el conjunt de Colet per igualar el duel, però no ha tingut l'encert ni la claredat necessaris per trobar el forat i un parcial de 3-0 dels locals ha deixat el partit molt coll amunt per als sabadellencs. Roger Tahull a la boia i Burian, des de posició 1, han situat el 12-8. Asensio ha tornat a anotar per retallar, però el mateix Burian ha fet el 13-9 abans de l'últim quart.
Vigvari ha obert el període amb un golàs que ha semblat sentenciar el duel del tot malgrat que Vergara i Famera, en home de més, han donat les últimes esperances al Club, però han donat opcions en els últims minuts a la sorpresa els jugadors mariners que han tancat el duel amb encert fins al 17-13 definitiu. El pròxim dissabte, el CN Sabadell buscarà tornar a jugar a la Sant Sebastià amb una victòria a Can Llong que forci el tercer partit de la final. Serà, això segur, l'últim enfrontament de Colet a casa com a entrenador del conjunt sabadellenc.