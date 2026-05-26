David Palma: "Em sento un privilegiat per tot el que he viscut"

Fi de cicle a l’Astralpool CN Sabadell. La derrota de divendres passat contra l’Assolim Mataró va eliminar les sabadellenques de la lluita pel títol de lliga, en el segon partit de la semifinal, i també va tancar una temporada molt complicada. "Vam preparar el partit de la millor manera i crec, realment, que les jugadores van donar el màxim. Ha estat una temporada molt complicada, plena de lesions i de baixes. No hem aconseguit en cap moment arribar al nostre millor nivell en tots els aspectes, tret de l’inici de la temporada, i no hem pogut funcionar com ens hauria agradat", deia David Palma, que va viure el seu partit més especial.
El tècnic es va acomiadar de la banqueta de Can Llong després de nou anys al capdavant de l’equip absolut femení. Un comiat amarg després d’una etapa de molts èxits amb 26 títols, entre els quals destaquen les tres Champions assolides (2019, 2023 i 2024). "La veritat és que em venen moments molt màgics al cap. Penso en moltes jugadores que no han estat a la piscina en aquest últim partit, però que són molt importants. Estic content, faig un balanç superpositiu d’aquesta etapa. Ha sigut un privilegi poder viure de l’esport que vaig començar a practicar quan tenia nou anys, i arribar al màxim nivell com a professional, a casa teva, i a la teva ciutat, és màgic", reflexionava el tècnic després de l’enfrontament.
Amb el so de la botzina i la classificació del Mataró, Palma va rebre un gran reconeixement de l’afició present a Can Llong. "No molta gent pot tenir aquesta oportunitat, estic molt agraït. He viscut moments impressionants amb l’afició i em quedo amb la sensació que la gent m’estima", assegurava visiblement emocionat. També va deixar una imatge molt maca abraçant a totes les jugadores i els membres del cos tècnic. "M’ha agradat l’abraçada amb les jugadores per moltes situacions que hem viscut en aquests anys que no han estat fàcils. Al final, veure com la jugadora ho ha intentat amb tot és molt maco. Quan comparteixes molt temps amb elles acabes entenent que també són persones, no només esportistes. Sembla molt fàcil de dir, però a vegades anem valorant el rendiment i exigim al màxim i ens oblidem de coses que també són clau. Que les jugadores em mostrin la seva estima d’aquesta manera, en una temporada tan complicada i intensa és molt important per mi", explicava el sabadellenc.
Palma es mantindrà en l’estructura esportiva del Club Natació, en la secretaria tècnica. "Serà un rol diferent, però l’agafo també amb ganes i penso que pot ser una oportunitat maca per mi", assegurava. Un canvi de cicle després d’una etapa molt guanyadora, però amb un últim any especialment complicat. El balanç és agredolç també per la sensació de no haver aconseguit progressar de la manera adequada, en part pels condicionants de les baixes de jugadores com Judith Forca, Natasa Rybanska o la portera Isabel Williams en un tram decisiu de l’any.
L’Astralpool tanca la temporada amb el títol de la Supercopa d’Espanya que van guanyar a l’inici de la 25-26, amb el millor partit de tot l’any contra el Sant Andreu, com a subcampiones de la Copa de la Reina, havent eliminat el Mataró a les semifinals de forma agònica, però amb el regust amarg de l’eliminació clara als quarts de la Champions contra l’Olympiacos i la derrota al play-off pel títol de lliga de la setmana passada precisament contra el conjunt maresmenc. Es preveu un estiu molt mogut a les oficines de Can Llong.