El futur del CN Sabadell, en bones mans: "No rendir-se mai ha sigut la clau"

Grans notícies per la base del CN Sabadell, perquè el Cadet Femení s’ha proclamat campió d’Espanya a Alcorcón, després de vèncer el CN Catalunya en una final molt igualada. De fet, el duel va acabar amb empat a 7 i el triomf es va decidir als penals per situar el definitiu 11-10 favorable a les sabadellenques. “Sabíem que no seria fàcil, ho valoro molt positivament. Arribàvem com a terceres de Lliga i terceres al Campionat de Catalunya”, celebra l’entrenador Iván Moreno.
I és que les blanc-i-blaves van viure un cap de setmana intens. Tots els encreuaments van ser exigents: als quarts, el Dos Hermanas, campió d’Andalusia (11-7) i a les semifinals un vell conegut, el CN Mediterrani, contra les que van haver de remuntar per disputar el partit pel trofeu (9-10). “Les coneixíem molt bé, ens van eliminar a les semifinals del Campionat de Catalunya. Teníem ganes i crec que això va donar el plus de motivació. Vam anar perdent durant la major part del duel, però vam poder fer un parcial final d’1 gol a 6”. Un caràcter que el míster defineix com la clau d’aquest grup. “No rendir-se mai, passés el que passés, aquest ha sigut un dels punts clau per aconseguir el campionat. Estic molt orgullós de totes les jugadores que han seguit aquesta filosofia al llarg de l’any. Hem anat de menys a més”, sentència contundent.
El nom propi de la final, però, va ser Júlia Teodoro, la seva eficàcia sota pals li va valdre per guanyar el premi a millor portera i a MVP del campionat. “El paper de la Júlia és molt important dins l’equip, ens dona una seguretat impressionant en defensa, però ha estat una feina de totes les companyes”.
Cert és que l’inici de campanya no va ser senzill pel conjunt de Moreno, que també ha viscut el seu debut a les banquetes de Can Llong. “Era un grup on hi havia molt poques jugadores d’any gran i moltes incorporacions noves. Moltes companyes que no havien coincidit i van haver d’aclimatar-se al joc de l’equip”, narra el míster. “Jo també vaig haver d’adaptar-me una miqueta a les condicions del Club i la veritat és que a final de temporada hem aconseguit crear una família. Això ha sigut el que ens ha ajudat a segellar tots els objectius”.
L’Iván destaca el talent de la base, però també fa una crida a la prudència. “Hi ha algunes jugadores que tot just comencen a entrar a dinàmica de primer equip, altres ja formen part del dia a dia de manera més estable. Tenim bastantes waterpolistes amb una projecció molt important. Ara bé, a algunes els queden dos o tres anys d’aprenentatge, esforç i treball de formació, veurem què passa més endavant”.
Més triomfs assenyalats per la base del CNS
Un altre triomf pel CNS, en aquest cas, amb representació a la selecció espanyola, ha estat el bronze al Mundial juvenil de Tiago Carrió i Noah Romeva, que s’han endut la medalla després de guanyar Montenegro a la final de consolació (12-13). Espanya es va quedar fora de la final després de caure divendres contra Croàcia per penals, però aquest dissabte va obtenir consol amb el seu quart metall en la història del Mundial en aquesta categoria. Abans del tercer lloc enguany a Portugal, ja s'havien aconseguit dues plates (2014 i 2018) i un altre bronze (2022).
Tornant a la categoria cadet, l'equip masculí del CN Sabadell també ha fet un bon paper al campionat d'Espanya de Torremolinos. Els waterpolistes nedadors han segellat el subcampionat caient a la final contra el CN Barcelona (15-16).