Miguel Ángel Rodríguez no serà el delegat del CE Sabadell en el retorn al futbol professional

Miguel Ángel Rodríguez no serà el delegat del CE Sabadell 2026-27 en el retorn a la Segona Divisió. Després de nou temporades, set de les quals al primer equip, l'arlequinat deixa de formar part de l'staff i tornarà a les graderies, amb l'afició, "abans del que li hagués agradat". Així ho explica ell mateix a través d'una piulada a 'X'. Rodríguez va iniciar la seva tasca l'any 2017, de la mà del Jordi Bransuela, ho va fer, però, amb el filial. Va ser el 2019 quan va fer el salt al primer equip amb Antonio Hidalgo a la banqueta, a qui també ha agraït l'oportunitat, "gràcies infinites, sou dos autèntics mites", escriu. Des d'aleshores, les ha viscut de tots colors. "Han estat set temporades de muntanya russa", assegura en el seu comiat.
I no pot ser més cert que han estat anys plens d'emocions. El ja exdelegat ha passat per un ascens en confinament a Marbella, una temporada al futbol professional sense públic i el descens a la Primera Federació que va culminar amb el dolorós declivi a Lugo la temporada 23-24. Protagonista al fang de la Segona RFEF, el Miguel Ángel, ha estat un dels herois del doble ascens, el primer a Múrcia i aquest últim a la Nova Creu Alta 30 anys després contra el Zamora.
A banda de complir amb la seva tasca amb escreix sobre la gespa, Rodríguez és l'estadista de capçalera del CES i un dels impulsors de la pàgina web 'CE Sabadell Història', que recull milers de dades sobre jugadors, entrenadors, temporades i partits del Centre d'Esports. Encara no ha transcendit el nom del que serà el seu substitut, però la notícia ha generat una forta reacció a les xarxes socials entre l'afició arlequinada, que qüestiona aquest moviment, perquè és el club qui hauria pres la decisió de no comptar amb ell per a la pròxima temporada.
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Siempre @CESabadell!!
💙🤍
🤍💙 pic.twitter.com/3WSZpuZmkr