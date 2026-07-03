Isaac Marcos, nou entrenador del juvenil del CE Sabadell

Tancades les banquetes dels principals equips del futbol base del Centre d'Esports. A la incorporació de Kiku Parcerises al filial, de fa unes setmanes, el club ha anunciat ara el nou entrenador del juvenil de Divisió d'Honor. En aquest cas, es tracta d'una figura de la casa que promociona. Isaac Marcos agafa les regnes del primer juvenil arlequinat.
Marcos puja des del cadet, on aquesta temporada ha signat un gran paper a la màxima categoria amb un meritori vuitè lloc i la classificació per a la Copa Catalunya. El tècnic té molta experiència al FutBaseCES. Anteriorment, havia dirigit el juvenil 'B', a Preferent i a Lliga Nacional, on va arribar en la seva última etapa per substituir Albert Milà quan va pujar a l''A'. En el passat també va aconseguir un ascens precisament a Nacional.
Ara, agafa el repte amb l'objectiu de continuar consolidant el projecte a la màxima categoria del futbol formatiu estatal després d'una temporada molt bona amb una permanència molt còmoda amb Juanjo Roldán com a tècnic.
Canvi en la distribució dels grups
Com a curiositat, enguany la categoria pateix un petit canvi en la configuració dels grups. Els catalans continuaran en el 3, com és habitual, però els companys de viatge seran lleugerament diferents. En la 26-27, els equips navarresos formaran part del grup juntament amb els aragonesos, mentre que els balears aniran el grup 7, amb valencians i murcians.
Conformaran el grup del Sabadell els següents equips: Barça, Espanyol, Damm, Nàstic Manresa, Badalona, Sant Andreu, Girona, Real Zaragoza, Racing Club Zaragoza, Huesca, Atlético Monzón, UD Montecarlo, Valle de Aranguren, Oberena i CA Osasuna.