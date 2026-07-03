El Tribunal Suprem confirma definitivament la victòria del sabadellenc Joan Soteras a les eleccions de l'FCF del 2023

El Tribunal Suprem no ha admès a tràmit el recurs de cassació interposat per Juanjo Isern contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el procés electoral de la Federació Catalana de Futbol de l’any 2023, en què la candidatura encapçalada pel sabadellenc Joan Soteras va sortir com a vencedora. Amb aquesta decisió, queda definitivament tancada la via judicial oberta arran de la impugnació de les eleccions.
L’Alt Tribunal considera que el recurs no complia els requisits de fonamentació exigits per la llei i que, a més, no presentava interès cassacional, segons expliquen des de l'ens federatiu. La resolució també imposa les costes processals al Sr. Isern, que haurà d’assumir les despeses derivades del procediment en favor de la Generalitat de Catalunya i de la Federació Catalana de Futbol, en els termes establerts pel mateix Tribunal Suprem.
Amb aquest pronunciament, queda definitivament confirmada la validesa de l’elecció de Joan Soteras i de la seva Junta Directiva com a màxims responsables del futbol català. Així mateix, queda ratificat el criteri judicial que tots els assembleistes van poder exercir el seu dret de vot de manera lliure, sense que s’acredités cap irregularitat que afectés el desenvolupament de la votació ni que cap elector hagués vist limitat el seu dret a votar lliurement.
Amb aquesta resolució del Tribunal Suprem posa punt final a tots els procediments judicials derivats de la impugnació de les eleccions de la Federació Catalana de Futbol del 2023, consolidant la plena validesa jurídica del procés electoral i dels seus resultats.