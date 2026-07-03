La grua municipal retira un vehicle cada hora i mitja a Sabadell

Baixa la xifra oficial de serveis de la grua municipal a Sabadell en un any. Segons les dades recollides a la memòria de la Policia Municipal, durant el 2025 es van realitzar 5.734 actuacions amb la grua, un 31,7% menys que l'any anterior, quan la xifra se situava a les 8.399. D'aquesta manera, amb una diferència de tan sols un any, el servei de retirada de vehicles de l'Ajuntament de Sabadell ha registrat 2.665 intervencions menys. L'equivalent a una actuació cada hora i mitja, 16 vegades al dia o 110 a la setmana.
Des del consistori, assenyalen que "no hi ha hagut un descens de multes i intervencions de la grua", sinó un canvi en el mètode de registre del servei. Fins l'any 2024, el sistema comptabilitzava tots els serveis de la grua municipal, tant si hi havia retirada de vehicle com si no. Ara, en canvi, la base de dades només aglomera les actuacions que han comportat la retirada d'algun vehicle, mentre que la resta de sortides han quedat al marge. Així, durant els anys anteriors, si bé el nombre d'actuacions que hi ha acumulats estaven validats pel mateix organisme municipal, la xifra quedava inflada per la quantitat de serveis de la grua que no acabaven amb una retirada de vehicle per diversos motius: perquè el conductor arribava abans que s'efectués la retirada, perquè l'avís quedava sense efecte o perquè, un cop al lloc, els agents determinaven que no calia retirar el vehicle.
Actualment, la Policia Municipal disposa de quatre grues municipals que donen servei tant a Sabadell com a Castellar del Vallès, una dotació que molts veïns consideren insuficient, així com també detalla el síndic municipal de greuges, Josep Escartín: "S'ha de replantejar el servei. No hi ha prou grues per cobrir còmodament les necessitats de tanta gent", exposa. De fet, una de les demandes històriques de molts sabadellencs és la poca eficiència a l'hora de resoldre una situació en què són necessaris els serveis de la grua municipal. Principalment, pel temps d'espera. Tot i això, però, les multes interposades per la grua és una font d'ingressos notable pel consistori. Segons les darreres dades disponibles, del 2024, aquest servei municipal va recaptar més de 583.000 euros a base de multes. L'equivalent a 1.600 euros al dia.
Creix el nombre d'actuacions relacionades amb el trànsit
Durant el darrer any, la Policia Municipal va gestionar gairebé 60.000 incidències, un 14,6% més que durant el 2024. La major part de les intervencions estan relacionades amb l'àmbit de la seguretat (37%), encara que la xifra més destacable de la darrera memòria és l'increment d'intervencions relacionades amb la circulació i el trànsit. Durant el 2024, el cos va atendre gairebé 9.000 incidències, mentre que el 2025 la xifra va augmentar fins a les més de 16.700. Un 46,4% més en tan sols 12 mesos. L'increment es deu a una intensificació dels controls viaris –sobretot VMP– gestionats pel mateix cos, o coordinats juntament amb el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra.