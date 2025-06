Cinc milions d’euros en multes de trànsit i la grua

La Policia Municipal de Sabadell va interposar més de 4,4 milions d’euros en sancions de trànsit el 2024, un 74,5% més respecte abans de la pandèmia (2019). L’Ajuntament encadena tres anys amb recaptacions superiors als quatre milions d’euros, els registres més alts de la sèrie històrica.

El 2024 va tancar amb 32.669 denúncies de trànsit, mentre que en l’any anterior van ser 19.844. Cada denúncia va comportar, de mitjana, una sanció econòmica de 136 euros, segons un estudi realitzat pel Diari a partir de les liquidacions dels pressupostos municipals i de la memòria de la Policia Municipal.

Un 28,9% de les denúncies de trànsit (9.454) són per excés de velocitat. Actualment, hi ha dos radars de velocitat en funcionament a Sabadell: un fix a la Gran Via i una pistola radar que es pot utilitzar amb trípode. El vehicle radar de la Policia Municipal no està operatiu, segons assenyalen fonts policials. La Policia Municipal i els Mossos col·laboren habitualment en campanyes conjuntes coordinades pel Servei Català de Trànsit.

El tinent d’alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández, es mostra sorprès per l’augment dels darrers anys. Nega que hi hagi una “estratègia recaptatòria” i assegura que la Policia Municipal ha posat més inversió en “agents i tecnologia” i no en “elements per recaptar”. “El que volem és reduir la sinistralitat, i per això ens col·loquem en aquells punts que són més conflictius, on els vehicles corren més i es posa en risc a tercers”, argumenta el regidor.

1.600 euros de grua al dia

Els ingressos de la grua municipal també creixen i arriben als 583.796 euros, un 14% més que l’any 2023 i un 32% per sobre d’abans de la pandèmia (2019). Són uns 1.600 euros de recaptació al dia, uns 400 euros per cadascuna de les grues que hi ha operatives a la ciutat.

La multa de la grua –oficialment, la taxa per la retirada de vehicles– és de 147,89 euros a Sabadell per als vehicles de menys de 3.500 quilograms. L’import ha augmentat un 6,1% en els últims dos anys, seguint l’augment lineal dels impostos i les taxes municipals a Sabadell.

Terrassa multa el doble

La recaptació per denúncies de trànsit i la grua a Sabadell va superar els 5 milions d’euros per primera vegada l’any passat. Aquesta xifra, tot i que sembla molt extraordinària, està per sota de la resta de grans ciutats del país.

Sense moure’s del Vallès, Terrassa va ingressar 9,1 milions d’euros en multes de trànsit el 2024, el doble que Sabadell, i 729.924 euros per la retirada i el dipòsit de vehicles d’Egarvia, un 25% més que a la nostra ciutat.

A la Catalunya metropolitana, la recaptació per multes de trànsit varia segons la ciutat: hi ha un gran salt entre els 2,3 milions d’euros de Badalona fins a arribar als 14,2 milions d’euros de l’Hospitalet de Llobregat. La ciutat de Xavier Garcia Albiol destaca pels ingressos de la grua municipal, amb 1,4 milions d’euros el 2024.

Barcelona, que juga a una altra lliga per població i per la mobilitat que genera, va cobrar 66,5 milions d’euros en sancions de trànsit i uns altres 14,3 milions pels vehicles retirats per part de Barcelona de Serveis Municipals (BSM), l’empresa gestora de la grua a la capital catalana.