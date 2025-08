Tres de cada deu fets delictius es concentren als barris del centre de Sabadell

Més fets delictius enxampats per la Policia Municipal. Sabadell va tancar el 2024 amb 2.813 procediments penals registrats per la policia, un increment del 18,9% respecte a l’any anterior. Tres de cada deu es van produir als barris del centre, el districte amb més població de Sabadell i amb major concentració de delictes. Tot i l’increment de procediments registrats el 2024, hi ha menys fets delictius, com reflecteixen les dades del Ministeri de l’Interior des del segon semestre de 2024 i el primer trimestre de 2025. "Aquest augment de casos detectats s'explica per una major activitat policial, amb la incorporació de noves unitats com la de trànsit i la de proximitat estratègica", exposen fonts municipals.

En concret, el districte 1 –els barris del Centre– suma 905 procediments penals, un 32% del total. Si a aquesta dada s’hi afegeix el districte 5 –que inclou barris com Gràcia, Can Feu, Merinals o Can Gambús–, amb 499 procediments (18%), junts acumulen prop de la meitat dels presumptes delictes detectats per la policia a Sabadell. A molta distància se situen la resta de districtes: els barris del sud registren el 13% dels casos, el districte de la Creu Alta i Can Puiggener un 10% i, el districte 4 –Can Rull, Concòrdia i Can Llong– un 10% més. La resta tenen un pes més testimonial en les estadístiques globals. "El desplegament policial ha permès intensificar la presència als carrers", asseveren fonts de l'Ajuntament.

Delictes patrimonials, els més freqüents

Pel que fa a la tipologia dels procediments policials, la gran majoria —el 63% del total— estan relacionats amb delictes contra el patrimoni, com ara robatoris o danys materials. En segon lloc, se situen les infraccions contra la seguretat viària (18%), seguides pels delictes contra les persones (11%) com ara agressions, amenaces o violència de gènere, entre d'altres.

Tot i l’increment global, també s'ha detectat algunes tipologies que reculen: els fets relacionats amb l’ordre públic (-6,5%) i les agressions a persones (0,7%) han experimentat una lleugera dvallada respecte a l’any anterior.

Els mesos amb més activitat delictiva

Pel que fa a la distribució mensual, els mesos amb més procediments penals van ser juny (293), setembre (250) i abril (256). En canvi, els mesos amb menys incidència van ser desembre i febrer, amb 187 i 206 casos respectivament.