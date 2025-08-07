Una avioneta de l'aeroclub Barcelona-Sabadell participarà al festival aeri més gran de l'estat

El festival aeri més gran de l'estat espanyol, la Festa al Cel, comptarà amb la participació d'un dels avions de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell. Concretament, el model que sobrevolarà el cel de Salou en l'edició d'aquest 2025 serà el Pipistrel Velis Elektro, l'avió 100% elèctric que descansa en un hangar de l'aeroport de la capital del Vallès. Cinc anys després de l'última edició, l'esdeveniment aterra per primera vegada a la Costa Daurada entre el 19 i el 21 de setembre.
Actualment, hi ha confirmades més de vint exhibicions de patrulles acrobàtiques, avions de combat, helicòpters i aeronaus històriques procedents de diversos punts del continent. La primera jornada es destinarà a entrenaments i el públic podrà veure els vols de prova i comprovacions tècniques dels equips. A part, el divendres 19 de setembre, a la platja de Llevant de Salou, es durà a terme un espectacle de llum i so amb vols il·luminats, coreografies aèries, música i pirotècnia sincronitzada.
Quins avions hi participaran?
Pels més amants de l'aeronàutica, serà una diada per recordar. Sobretot, diumenge 21, amb el 'Gran Airshow', que serà el plat fort del festival aeri d'enguany. Entre els participants destaquen, a part de la destacable avioneta elèctrica de la flota de Sabadell, Eurofighter Typhoon, F-18, Patrulla ASPA i PAPEA de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai, els helicòpters Tigre i Chinook de l'Exèrcit de Terra; sis aeronaus clàssiques, quatre avionetes o el AT802F Fireboss dels Bombers de la Generalitat. També es podran veure les acrobàcies extremes de l'Edge 540 i el Sukhoi 26 i les exhibicions de Paramotors Barcelona.