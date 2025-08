Un incendi provoca una cortina de fum visible des de diversos punts de Sabadell

Uns contenidors de paper en flames han provocat aquest dimarts a la nit una cortina de fum que s'ha pogut observar des de diverses zones de Sabadell. Els bombers han rebut l'avís a les 21:02 h i una dotació del cos d'emergències s'ha desplaçat fins al carrer dels Vosges, al barri de la Plana del Pintor. Segons informen fonts oficials del cos, una illa de tres o quatre contenidors ha començat a cremar i ha agafat part de vegetació, que també s'ha encès, tot i que d'una manera controlada.

De totes maneres, cap persona ha resultat ferida ni afectada per les flames, així com tampoc ho ha fet cap vehicle ni bé material, i els bombers han pogut extingir el foc en qüestió de minuts. En un inici, des de la distància, l'espès fum ha alertat els veïns que han vist de primera mà l'incendi, sense saber, aleshores, què era. Tot i això, però, s'ha reduït tot en un ensurt que no ha transcendit gràcies a l'eficaç resposta dels serveis d'emergència.