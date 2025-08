Tot i que les temperatures s’enfilen i les ciutats es buiden, hi ha sabadellencs que decideix aprofitar l’estiu per posar-se al dia o fer un pas endavant en la seva formació. Lluny de l’ambient acadèmic formal del curs escolar, aquests mesos esdevenen una oportunitat per aprendre amb un altre ritme, més personalitzat i flexible.

Hi ha molts motius que porten la gent a estudiar a l’estiu: un dels més populars, al voltant dels idiomes. “Els principals usuaris que tenim són persones que busquen feina o millorar al lloc de treball; gent que vol viatjar amb més seguretat; o bé acadèmics que volen ampliar estudis universitaris o preparar una estada Erasmus”, explica Jordi Caton, responsable de l’acadèmia d’anglès What’s Up! Sabadell. A diferència del tòpic de les aules buides a l’agost, el responsable explica que “de mitjana tenim mig centenar d’alumnes cada dia durant l’agost”. I preguntat pels beneficis d’emprendre la via de la formació a l’estiu, Caton assegura que “la gent té més temps perquè no treballa o estudia i les classes són més reduïdes”. Per tant, l’estiu s’alça a Sabadell com l’època perfecte per fer intensius.

Els protagonistes

Ariadna Fèlix

David Chao

Ariadna Fèlix té clar que l’agost també pot ser sinònim d’aprenentatge. Amb la mirada posada en el món editorial, aprofita l’estiu per millorar el seu anglès, una assignatura que tenia pendent. “Sempre m’han agradat molt els idiomes, però l’anglès l’havia deixat una mica de costat, sobretot pel que fa a parlar-lo”, reconeix. Vol dedicar-se a l’edició o treballar en una agència editorial; i sap que l’idioma serà clau: “Els manuscrits arriben sobretot en anglès, i a les fires internacionals has de saber-te comunicar”. A l’estiu, diu, tot flueix millor: “No estic pas estressada”.

Jordi Benasco

David Chao

Jordi Benasco aprofita l’agost per millorar l’anglès, sense deixar de banda la muntanya, la seva gran passió. Estudia per ser guia i té clar que dominar l’idioma li obrirà moltes portes: “Així podré tenir clients de tot arreu i no tindré complicacions per explicar les coses”, exposa. A diferència de molts, no l’atrau la platja: “Com que no m’agrada, ja aprofito a l’estiu”, diu, entre rialles. Amb més temps lliure a l’agost i menys aglomeracions, combina les classes amb l’entrenament físic: “Aquests mesos m’ho puc combinar tot molt millor al llarg de la setmana”.

Laura Vaca

David Chao

Laura Vaca treballa com a administrativa i gestiona la comunicació amb proveïdors d’arreu del món: “Són de Bangladesh, de l’Índia... Necessito parlar amb ells i l’anglès és molt important en el meu dia a dia”, explica. Encara no ha fet vacances, però no ho veu com un impediment, sinó com una oportunitat: “A l’estiu hi ha menys gent i pots aprofitar molt més les classes.” Mentre molts compten els dies que falten per trepitjar la sorra, la Laura Vaca s’asseu a l’aula per millorar l’anglès, sobretot en el seu vessant speaking.

Selectivitat de juny i exàmens oficials

Encara que durant aquest període, l’examen que mou més estudiants és la convocatòria extraordinària de les Proves d’Accés a la Universitat de setembre, que es desenvolupen els dies 3, 4 i 5. Aquesta selectivitat acull estudiants que no van poder presentar-se a la convocatòria de juny, que necessitaven més temps d’estudi, que van suspendre les primeres PAU o que no van arribar a la nota de tall que necessitaven per accedir a la carrera que havien sol·licitat. En tot cas, com que es desenvolupen tot just estrenat el setembre, les acadèmies ofereixen formació de preparació que s’ha d’encabir tant sí com no durant els mesos d’estiu previs a la convocatòria.

Una classe d`anglès

David Chao

Encara que molts centres d’estudis tanquen a l’agost; marxen de vacances amb els deures fets. Com exposen diferents escoles, el juliol és el moment dels cursos intensius i de reforç; i el setembre el moment de fer les matrícules i arribar amb els deures i els apunts preparats. Normalment, la majoria dels centres d’estudi s’omplen d’estudiants que han flaquejat en algunes assignatures concretes i volen arribar al nou curs sense ensurts. O els estudiants que necessiten preparar-se per la selectivitat i volen evitar que l’estiu els facis oblidar el temari que han preparat durant batxillerat.