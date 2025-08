Un vehicle va sorprendre els veïns del carrer de Chopin, al barri de Can Rull de Sabadell, la nit de dilluns passat, en començar a cremar-se a poc a poc fins al punt de necessitar l'assistència dels serveis d'emergència. Els bombers van rebre l'avís a les 22:22 h després que un cotxe estacionat a la via pública s'incendiés a causa d'un sobre escalfament del motor que va provocar un incendi parcial del vehicle i una dotació va resoldre el succés.

La part davantera i l'interior del vehicle van ser les zones més afectades per les flames, que no van provocar afectacions secundàries a façanes o altres vehicles propers. Juntament amb el cos de Bombers de la Generalitat, que van extingir el foc en una intervenció que va durar menys de mitja hora, una unitat de la Policia Municipal es va desplaçar fins al punt de l'incident per preservar la zona.