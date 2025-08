L’atur repunta a Sabadell al juliol, però per sota de l'estiu passat

Sabadell ha encetat l'estiu amb una tendència a l’alça en les xifres d’atur, després de dos mesos consecutius de lleugeres pujades. Durant el mes de juliol, el nombre de persones sense feina registrades ha augmentat en 123, una xifra que se suma als 21 nous aturats del mes de juny. En total, ara hi ha 10.656 sabadellencs inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació.

Tot i aquest augment recent, les dades interanuals ofereixen una lectura més optimista. En comparació amb el juliol de 2024, hi ha 209 persones menys a l’atur, la qual cosa representa una caiguda d’aproximadament l’1% en un any. Aquest contrast evidencia que, malgrat els repunts estacionals habituals en els mesos d’estiu, la tendència general continua sent lleugerament positiva.

A escala comarcal, el Vallès Occidental també ha viscut un increment en les xifres d’atur, amb 932 persones més registrades al juliol respecte del juny. Així, el total de persones aturades a la comarca és de 42.055, un descens moderat en relació amb les 43.226 de fa dotze mesos.

A Sabadell, des de gener fins al juny, l’atur havia baixat de forma continuada, amb una reducció acumulada de 410 persones. Les pujades de juny i juliol han trencat aquesta dinàmica, però no han revertit completament la millora global dels primers mesos de l’any.