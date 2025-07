La Cambra de Comerç de Sabadell i FUNDIT han signat un conveni de col·laboració econòmica amb finalitat social per donar suport al programa de Beques de l'Escola Superior de Disseny (ESDi). Amb aquest acord, que de moment és d'un any amb possibilitat de prolongació, es vol fer una aportació anual de 3.000 euros per part de la Cambra per facilitar l'accés als estudis superiors a estudiants amb talent o necessitats econòmiques acreditades.

El conveni estableix un marc de col·laboració que s'inscriu amb el compromís compartit per ambdues entitats amb el desenvolupament social, econòmic i formatiu del territori. Els fons s'aplicaran exclusivament a beques i el seu impacte passarà una auditoria anual mitjançant un informe de gestió detallat que n'avaluarà els efectes. El president de la Cambra, Ramon Alberich, ha destacat que l'ESDi "és un gran centre de formació en disseny quie aposta pel talent local i global com a motor del futur empresarial".

A part, ha volgut remarcar la figura de Carles Casanovas, president del Patronat de FUNDIT i de l'ESDi, com a exemple d'"empresari compromès amb la societat" i per ser "una figura important de les institucions educatives". Per la seva banda, Casanovas ha agraït les paraules d'Alberich i ha afirmat que el conveni "els permetrà continuar oferint oportunitats reals a estudiants amb potencial, mentre enfortim la nostra missió de fer que el disseny sigui una eina de transformació social i econòmica".