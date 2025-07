Millora i fes créixer el teu comerç de la mà de la Cambra de Comerç

En un moment en què el comerç local, de proximitat, té diversos reptes per afrontar –nous hàbits de consum, digitalització, augment de la competència–, disposar d’una anàlisi del negoci pot ser clau per abordar el present i el futur amb garanties d’èxit i de creixement. Si no vols quedar-te enrere, la Cambra de Comerç t’ofereix una Diagnosi d’Innovació Comercial completa del teu punt de venda.

Aquesta iniciativa, que s’emmarca dins del Programa de Suport al Comerç Minorista i finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), té com a objectiu millorar la competitivitat del petit comerç.

Paral·lelament a l’informe estandarditzat, que elaboren les 83 cambres d’Espanya, en què s’analitzen diversos aspectes del teu comerç –a gestió del negoci, els processos de venda, l’oferta de producte, la incorporació de tecnologia, la digitalització, la sostenibilitat i la transició energètica–, la Cambra de Comerç de Sabadell va més enllà, oferint una diagnosi complementària pròpia, més precisa, més fidedigna a la teva realitat.

Segons explica Marta Teva, tècnica en comerç i emprenedoria de la Cambra, es tracta d’un servei que vol ajudar a identificar punts de millora que, en molts casos, poden aplicar-se amb recursos mínims però amb un impacte real. “El que oferim és una diagnosi 360 graus del comerç, gratuïta, que el mateix comerciant pot decidir si vol aplicar o no”, assenyala.

Un dels elements diferencials és l’anàlisi de mercat: “Nosaltres fem un retrat robot del teu client ideal, per entendre a qui t’adreces i com pots millorar la teva estratègia comercial”, afegeix. A més, s’hi incorpora una anàlisi de la competència, tant directa com indirecta. L’objectiu no és només saber què fan els altres, sinó identificar bones pràctiques que es poden adaptar o punts diferencials que cal potenciar. Aquest coneixement pot ajudar a prendre decisions com reforçar determinades categories de producte o millorar la comunicació visual. En aquesta línia, Teva afegeix que amb aquesta diagnosi s’hi afegeix un reportatge fotogràfic del comerç, que recull tant l’aspecte exterior —accessibilitat, retolació, aparador, entorn urbà— com l’interior de la botiga, posant el focus en la disposició del producte –zones calentes i fredes–, la il·luminació o l’ambientació de l’espai, entre altres aspectes.

Finalment, si et poses en mans de la Cambra de Comerç també tindràs una anàlisi de la teva presència a les xarxes socials i una fitxa de Google My Business. “El nostre objectiu és que el comerç guanyi visibilitat, transmeti confiança abans que el client posi un peu a la botiga i pugui atraure nous públics”, explica Teva.

Un procés àgil

Un dels grans avantatges del programa és que suposa un esforç mínim. Només cal invertir unes dues hores en total: una per a l’entrevista inicial i una altra per rebre l’informe. Tot el treball de camp, redacció i anàlisi el fa la Cambra, amb una dedicació de fins a 40 hores per comerç. Les visites s’organitzen perquè no interfereixin en l’activitat comercial. De fet, l’observació directa es fa mentre el comerç està obert, i en el cas de l’entrada d’un client, s’atura l’entrevista: “Prioritzem la venda del comerciant i mentrestant aprofitem per fer una observació directa”, defensa Teva.



Qui pot sol·licitar-lo?

El programa està obert des del 9 de juliol i es mantindrà disponible fins al 15 de novembre. S’hi poden adherir tots els establiments comercials que estiguin inclosos dins del grup 47 de l’IAE (epígrafs 64, 65 i 66), amb l’excepció de les farmàcies. També s’hi inclouen les parades de mercat.