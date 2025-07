El Banc Sabadell aclareix a la CNMV que la venda de TSB no canvia si hi ha opa

El Banc Sabadell ha aclarit a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que la venda de la filial britànica TSB, de la qual en depèn un dividend extra als accionistes, no canvia tant si prospera l'opa de BBVA com si no ho fa.

A banda, el banc també indica que el contracte de venda de l'entitat anglesa no suposa cap mena d'obligació per al BBVA. El Banc Sabadell respon així a una petició d'aclariments de la CNMV sobre la informació que l'entitat presidida per Josep Oliu ha posat a disposició dels accionistes sobre la transacció de la filial del Regne Unit. El banc també aclareix altres aspectes relacionats amb la manera com s'ha calculat el preu de venda de les accions de TSB i subratlla que no hi ha compensacions addicionals a les anunciades.

Les decisions sobre la venda de TSB Banking Group i sobre la proposta de repartiment d'un dividend extraordinari condicionat al tancament de la transacció se sotmetran a les juntes generals extraordinàries d'accionistes convocades per al 6 d'agost. La CNMV ha demanat aclariments a l'entitat catalana en relació amb alguns dels aspectes previstos a la informació que ha posat a disposició dels accionistes.

En aquests aclariments, el Sabadell indica que el preu definitiu de la venda s'ajustarà a l'alça o a la baixa sobre la base del preu inicial anunciat en funció de l'evolució del Valor Net Comptable Tangible entre el 31 de març, data de referència per a la determinació del preu inicial, i la data de tancament de l'operació. El preu inicial de venda s'ha marcat en 2.650 milions de lliures esterlines (3.000 milions d'euros).

També explica que no hi ha mecanismes d'ajustament del preu de la compravenda diferents de l'inclòs a l'informe del Consell d'Administració, i que les úniques condicions suspensives a les quals se subjecta la consumació de la venda de TSB són les que es descriuen al mateix informe.